母亲节将至 给妈妈们送份养娃“避坑”指南

本周日即5月9日，就是一年一度的母亲节。当一名称职的母亲，不仅需要爱与耐心，还需要理性和科学。如今网上关于育儿的“知识”“技巧”可谓五花八门，让人眼花缭乱、难辨真假。

值此母亲节来临之际，生活版特送上一份育儿“避坑”指南，为妈妈们扫清养娃路上的陷阱。

要想母乳好，妈妈就得多喝肉汤？ 真相：肉汤脂肪含量高，或引发婴儿腹泻

生产后，新手妈妈或许都喝过猪蹄汤、排骨汤等催奶汤。“喝汤下奶”的说法由来已久，无数新手妈妈为催乳每天饮用鸽子汤、老母鸡汤等高脂肪肉汤，更有不少专业“催奶师”鼓吹“没有奶水，就是因为没喝肉汤”。

“适量喝汤可以促进乳汁分泌，但不能喝得过多。”青海大学附属医院产科护士长孙宝琳在接受科技日报记者采访时介绍，肉汤脂肪含量很高，过多摄入肉汤，不但会使产妇发胖，而且乳汁中过多的脂肪还会导致婴儿出现饮食性腹泻。

孙宝琳向记者解释，母乳喂养时，妈妈们真正需要额外补充的是钙剂，可多食用牛奶、豆制品等含钙丰富的食物。“妇女产后对钙的需求量，比孕期时还要大，如不注意及时补充，容易导致骨质疏松。此外，哺乳妈妈还需要多吃一些蔬菜、水果，这样不仅可以避免便秘、牙龈出血等问题，还可以增加乳汁中维生素的含量，对婴儿的生长发育有好处。”她说。

“喝肉汤对泌乳多少起不到决定性的作用，想泌乳充足要做到以下两点。首先，产妇要树立信心，相信自己能产出足够的乳汁。其次，妈妈们要引导婴儿频繁有效吸吮，婴儿对乳头的吸吮刺激，能反射到母亲脑部，从而促进与乳汁分泌和排出有关的重要激素的生成。”孙宝琳补充道。

抱着孩子晃动更易哄睡？ 真相：剧烈摇晃会损伤婴儿脑部

抱起娃，左右上下摇晃，一边摇晃一边拍，再来两句动听的儿歌，这似乎是新手妈妈的“招牌动作”，但这样做真的对吗？

对此，孙宝琳表示，很多父母在抱宝宝睡觉的时候，都习惯性地来回摇晃，但这样做未必科学。如果婴儿睡不着或哭闹不止，抱着孩子轻轻晃动可起到安抚和助眠的作用，但时间不要太长。长时间、大幅度的摇晃，会引起宝宝身体不适，因为宝宝颈部的肌肉以及韧带还没发育成熟，比较柔软，这样做可能会造成宝宝颈部损伤、脑部短暂性出血。

“绝对不能大幅度晃动婴儿。”青海大学附属医院儿科主任医师吴秀萍对科技日报记者说，“婴幼儿头部重量在全身占比相对较高，其颅底比较平坦，脑部不易固定，剧烈摇晃会造成婴儿脑部损伤，轻者嗜睡、食欲不振、烦躁不安，重者可能会出现抽搐、意识不清等症状。”

宝宝乳牙会换，蛀了不用管？ 真相：蛀牙影响宝宝健康和颜值

“乳牙迟早要换，蛀了不用管。”受这句话的影响，很多宝宝乳牙蛀了，家长们不以为然，认为乳牙迟早会换，补不补不要紧。可事实真是如此吗？

“这样的想法是错的，蛀牙不仅影响宝宝健康，还影响颜值。”吴秀萍表示，小孩乳牙蛀了绝大多数情况下都需要修补，除临近乳恒牙交替期，可以考虑将乳牙直接拔除等待恒牙萌出外，其余时间只要发现蛀牙就要尽早修补。

吴秀萍介绍，乳牙虽会被恒牙替换，但要到6至12岁之间才能完成替换，在此之前，乳牙出现龋坏是不能自愈的，只能不断恶化，最终会引发牙髓炎或牙根尖周脓肿。当出现牙髓炎时，牙齿会出现疼痛；若出现牙根尖周的脓肿，面部也会出现肿胀，脓肿可能会波及恒牙胚。

“另外，乳牙能帮助孩子咀嚼食物，乳牙研磨食物，也能够促进颌骨发育。因此，若乳牙蛀了，应该及时补牙，避免出现牙列不齐或者颌骨发育不健全的现象。”吴秀萍强调。

用退热贴退热快？ 真相：仅能降低局部温度

很多有孩子的家庭，药箱中都会备着“降温神器”——退热贴。孩子发高烧妈妈最怕的就是，孩子烧坏脑子。于是，只要孩子一发烧，很多妈妈就会给孩子贴上退热贴。可这种做法科学吗？

现在市场上销售的多数退热贴，其主要成分为巴布剂（凝胶膏剂）。在使用过程中退热贴凝胶中所含水分被皮肤的热量蒸发汽化，从而带走体表的热量、降低体温。

“退热贴治标不治本。”复旦大学附属儿科医院（国家儿童医学中心）副主任医师黄志恒认为，退热贴凝胶中所含水分在汽化时可以将热量带走，它跟凉毛巾或冰袋敷头达到的效果差不多，只能降低局部皮肤的温度，给宝宝带去暂时的舒适感，但对降低体温起不到太大作用。

“此外，有些孩子会因接触凝胶出现过敏症状，表现为皮肤瘙痒、发红、出疹。”黄志恒说。

对此，吴秀萍表示，婴幼儿发热时，家长将退热贴贴在孩子额头，可以降低大脑局部温度，同时能够缓解身体不适。“这种方法一般适用于轻微发热。如果是高烧，体温大于38.5摄氏度，患儿应及时口服退烧药，如布洛芬或对乙酰氨基酚等，而不能仅使用退热贴，因为此时退热贴的退热效果是微不足道的。除此之外，家长还需要密切监测患儿体温，如出现持续高热应及时就医，以免耽误病情。”她说。

贵人语迟，说话晚聪明？ 真相：开口过晚或是语言发育迟缓

“贵人语迟”是我国自古就有的说法，它出自《论语》中的：贵人语迟，敏于行却不讷于言，泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬。这个词的原意是指很多有谋略的人，不善言谈，却心中有数、行动迅速。不过，这句古语在民间流传开后，就逐渐被误解为：说话晚的小孩子将来是富贵命。这样的说法靠谱吗？

对此，吴秀萍给出了否定的答案。“当孩子的语言发育明显落后于同龄人时，可以被判定为语言发育迟缓。”她说。

吴秀萍介绍，孩子存在语言发育迟缓，在不干预的情况下，大致会发展成两种状态，一部分的孩子语言能力逐渐追赶上来，在3、4岁时会变得如同龄人一样正常，但进入小学阶段可能会在学习上出现一些问题。另一部分的孩子会表现出更多问题，在3、4岁时语言仍然没有达到正常水平，孩子在进入集体环境后，原有的语言问题会进一步扩展到学习和行为上。“比如上幼儿园时，语言发育迟缓的孩子会表现为注意力不集中、不听指令、不合群，难以参与班级集体活动。未来进入小学阶段，这类孩子会出现不能完全理解教学内容、阅读困难等问题。”她说。

此外，吴秀萍还坦言，孩子在正常的语言环境中，到了一定年龄还不开口说话，有可能是听力、智力、构音器官或心理等方面出现了问题，家长需要早发现、早干预，不要让“贵人语迟”的想法耽误了孩子。