8月1日～8月7日是“第28个母乳喂养周”，主题为“助力父母，成功母乳喂养”。很多妈妈会说：“我知道母乳喂养好，可就是不知道怎么做才会更好？”熟悉以下几个注意事项，可助您母乳喂养成功。

产后什么时候开奶？开奶应在产后30分钟以内。新生儿的第一口食物就是母乳。当新生儿断脐，擦干羊水后，即可将其抱到母亲身边，与母亲肌肤接触，并开始让其分别吸吮双侧乳头各3分钟～5分钟。用此方法可吸吮出初乳数毫升。

有没有能促进乳汁分泌的方法？母乳喂养需要注意的是含接方式。婴儿的嘴应包裏乳头及乳晕。两侧乳房轮流喂，吸吮干净一侧再吸吮另一侧。若一侧乳房奶量已能满足婴儿需要，应将另一侧乳汁用吸奶器吸出。完成喂奶后，不要马上把婴儿平放，应将婴儿竖直抱起, 头靠在妈妈肩上，轻拍背部，排出吞入胃里的空气。每次哺乳要排空两侧乳房（婴儿吸吮或吸奶器吸出多余乳汁），有利于促进更多的乳汁分泌。

用奶瓶喂母乳需要注意什么？某些情况下，如危重早产儿、乳母上班期间等，此时只能采用奶瓶间接哺喂。建议乳母用吸奶泵定时将母乳吸出存放于专门的储奶袋并贮存于冰箱内，需要的时候，再用奶瓶喂给婴儿。母亲可将乳汁短期（＜72小时）贮存于冰箱冷藏室（≤4℃），或将剩余的乳汁长期（＜3个月）贮存于冰箱冷冻室（＜-18℃）。

患乳腺炎还能哺乳吗？母亲患乳腺炎时应及时寻求乳腺外科医生的专科治疗，症状不严重时可继续母乳喂养。当症状严重，如有发热、菌血症、败血症、乳房脓肿时，应暂停母乳喂养，并排空乳房。

宝宝牛奶蛋白过敏怎么办？多数情况下，只要宝宝牛奶蛋白过敏症状不是很严重，鼓励继续母乳喂养。母亲应回避牛奶及其制品（包括酸奶、蛋糕、冰激凌等）的摄入，每天补充钙剂800mg～1000mg。