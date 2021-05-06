盲盒别成监管的“盲区”

据多家媒体报道，5月3日晚，在四川成都一快递网点，160多只包装好的猫狗被当成普通货物准备发往外地。赶到现场的当地动物救助基地志愿者对货车进行拦截，并在得知承运人没有运输活体的相关资质后报了警。根据现场种种迹象，志愿者猜测这些小动物应是被作为“宠物盲盒”进行售卖。

5月4日，当地动物检疫部门依法对这批猫狗进行暂扣，并转移到合适地点进行临时安置，以进行下一步的检疫和调查。涉事快递企业也回应称，相关网点违规揽收动物活体寄递，已暂停其业务，要求其全面自查，有关安全负责人被停职检查。

小动物能否像衣服、食品一样随意快递？对此我国法律已有明确规定——邮政法实施细则规定，禁止寄递或者在邮件内夹带活的动物。动物防疫法规定，屠宰、经营、运输的动物，以及用于科研、展示、演出和比赛等非食用性利用的动物，应当附有检疫证明；经营和运输的动物产品，应当附有检疫证明、检疫标志；经航空、铁路、道路、水路运输动物和动物产品的，托运人托运时应当提供检疫证明，没有检疫证明的，承运人不得承运。

也就是说，在这起猫狗快递事件中，没有相关资质和证明的快递网点及托运人已涉嫌违法。而这已不是动物非法运输第一次受到关注。

近两年“盲盒经济”迅速发展，从最初的玩具类盲盒到近期兴起的机票盲盒，特有的随机性让其受到不少消费者青睐。一时间，似乎万物皆可盲盒，于是有人打起了猫狗等宠物的主意。在网络平台上，有的卖家以极低的价格售卖“宠物盲盒”，宣称可能开出名贵品种的猫狗。但现实很可能是“骨感”的，恶劣的运输环境很容易让宠物生病或死亡，再加上有的无良商家发出的本就是病猫病狗，许多买家收到的根本不是惊喜，而是惊吓；部分买家出于好奇下单，当发现“盲盒”里装的是价值、品相不高的土猫土狗时，很可能随手遗弃，这又会加剧城市流浪猫狗的问题；来路不明、未接种必要疫苗的小动物很可能会向人类传染疾病。

盲盒不应成为监管的“盲区”。今年初，中消协曾发布消费提示称，有经营者利用盲盒清库存、清残次品，损害了消费者的合法权益。而“宠物盲盒”变“宠物坟墓”，不仅涉嫌违法，更是对无辜生命的践踏。

盲盒产业涉及商家、网络平台、快递企业等多个环节，要杜绝盲盒违法现象，需要工商、工信、交通、邮政等多部门联手加强对整个产业链的监管，明确盲盒“可盲”的范围和边界，但凡有人越线，就要为此付出代价。

没有买卖就没有杀戮，也不会有“宠物盲盒”。消费者应主动对“宠物盲盒”说“不”，让这一“带血”的产业难以持续。如果真是有心饲养宠物，就应走合法的收养流程或通过正规渠道去购买。