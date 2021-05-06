“7天能变白”？网红美白牙贴靠谱吗

多年的黄牙，只要贴7天美牙贴就能变一口大白牙？在网络销售平台此类堪称美牙神器的产品备受追捧，不少美妆博主、带货主播也都纷纷“安利”。但它真的有效吗？

北京青年报记者调查发现，有消费者称用后不仅没有效果，还出现了牙酸、牙龈发黑、萎缩等症状。对此，牙科医生表示，此类产品美白主要是通过过氧化物实现，但这种物质的含量并没有行业标准，如果浓度控制在10%以下，漂白效果表现平平；如果冒险增加浓度，则易损伤牙龈软组织。建议消费者先对牙齿状况进行评估与筛选，不要盲目跟风使用。

明星“背书”的网红美牙贴7天能见效？

7天见效的美牙神器在网络上热销，其中不乏一些明星的“背书”产品。北青报从电商平台上看到，这类美牙神器每盒价格在30元到220元不等，还有不少店铺的售卖页面中有“明星同款力荐”等推荐语。

北青报记者注意到，舒客、佳洁士因高销量逐渐成为网红产品，这两个品牌也登上“高端牙齿美白脱色剂榜”的前两名，被定为“优选尖货”、“人气好物”。在某电商平台展示窗里，这两款美白牙贴，价格都在每盒一两百元。虽然价格不低，但销量可观，舒客月销显示在1万以上，佳洁士美白牙贴的月销则在6000以上。

在评论区，有买家反馈称，牙齿上的黄斑真的变淡了，也有人称牙齿确实白了两个色度。不过也有人表示，虽然有一些效果，但并没有广告中显示的那么洁白。

有人用了牙齿没变白变敏感了

立竿见影的效果、简单的操作、有明星推荐的网红产品确实吸引了不少粉丝跃跃欲试。

在北京某大学读研一的月月向北青报记者讲述她的用后体验。去年寒假期间，通过做攻略最终选择了佳洁士美白牙贴。印象中，她觉得产品不是很贵，就入手了28贴。最开始每天一贴，每次40分钟，后面隔一天一贴，都是严格按照要求操作。

月月从网友的评论中了解到，用这个牙贴可能会牙酸，甚至会损害牙釉质。对于美白的原理月月猜测称，“因为如果牙要白的话，肯定是把牙齿外面那层保护膜给腐蚀掉一点吧。”而且客服也跟她解释说，“只要不贴到牙龈就行”。

早有心理准备的月月本打算如果牙齿感到酸，就停止使用。幸运的是，牙酸的不良反应并没有出现，但是贴了十几天后，并没有什么效果。

与月月不同，小七按照说明坚持了一周后，不仅没有变白，牙齿还变得敏感，“贴上感觉牙齿很不舒服。当时产品说的是7天见效，但并没有效果，第二个7天就没有再坚持每天都贴，还不如电动牙刷效果好。”小七形容就像吃了很多酸东西后的感觉，牙齿变软了还发涩。

北青报记者还注意到，在消费者服务平台黑猫投诉中，不乏与美白牙贴相关的投诉帖。其中，2020年12月26日，有网友投诉称，使用舒客品牌美牙贴后出现牙龈萎缩、牙齿敏感症状。

该网友表示，当时是因为信任主播的推荐才买的，商家也没标注该产品对牙龈会造成伤害，咨询时客服也没正面回答，只表示商品有安全标志。

客服对美白牙贴有效成分含糊其辞

美白牙贴的有效成分到底是什么？是否有美白效果？存在哪些副作用？对此北青报记者咨询了其中7家售卖美白牙贴的店铺客服。他们均称一周左右即可见效，但记者并未在商品展示图以及详情页面中看到相关有效成分及含量的介绍和标注，而客服们对此的解释也都含糊其辞。

其中舒客客服透露产品中的主要成分过氧化氢的含量是0.3%；但佳洁士客服则以独家配方、已经过安全测试等为由拒绝提供。值得注意的是，舒客两个品牌的客服都承认，产品会导致牙酸反应，但他们保证不会损害牙齿，产品是安全有效的，并声称7天可以见效，但儿童、孕妇不建议使用。

过氧化物浓度是否达到10%是关键

被众人推崇的牙贴美白原理是什么？牙齿需不需要美白？对此，湖北省孝感市中心医院副主任医师徐勇刚告诉北青报记者，美白牙贴的原理是利用过氧化物分解牙齿表面色素达到美白，和牙科的“冷光美白”原理类似，但产生的效果差距却很大。相比“冷光美白”，牙贴中过氧化物浓度较低，对内源性牙黄基本无效，对外源性牙黄的效果具有很大的选择性，所以在网络用户反馈中，有效与无效两种呼声都很大。

“牙科中的‘冷光美白’是有技术参数和指标的，非牙科作为民用的并没有指标。”徐勇刚表示，这种漂白类产品目前并没有行业标准，而且还存在一些死穴，比如过氧化物的浓度控制在10%以下，漂白效果表现平平；如果冒险增高浓度，则易损伤牙龈软组织。还有一些适应症选择问题，年轻恒牙髓角高易损伤牙神经；牙龈萎缩或牙敏感症患者容易让原本的症状加重。“即使有美白效果，一年左右甚至不到，基本都会反弹。”

他强调，国内各种杂牌的牙贴层出不穷，明星代言吹得天花乱坠，有些用的不是过氧化物，还有很多产品PH呈酸性，也没有经过严格的实验验证，所以不推荐使用。文/本报记者 宋霞 实习生 陈银霞 杨阳

提醒

商家过分夸大作用 伤牙风险要警惕

首都医科大学附属北京潞河医院口腔科主治医师吴斌表示，即使是消字号的产品也需要标注产品的成分和含量，否则就是违规。牙齿美白需要在专业医生指导下选用，因为牙齿变色的原因不一样，需要具体评估，选择最合适的方法，“过分夸大作用的，都是虚假广告。作用在人体上的东西还是需要专业人士在专业机构用专业设备、专业知识去处理。”

徐勇刚介绍称，很多人眼中的牙黄更趋向于一种心病。其实多数牙黄都是正常的微黄，无需美白。一些非医用牙美白方式，是在借助广告营销对所有人群进行无差别式诱导，有些是坑牙，有些是坑钱。美白效果极尽夸张，伤牙风险只字不提，而且已经泛滥成灾。

那专业牙科有哪些美白方法，是否一定比这些靠谱呢？对此，徐勇刚认为，靠谱不靠谱只是一个相对概念，牙科美白最关键的在于它可以选择适用人群。既要做出切实的美白效果，否则患者花钱是不会认账的；又要防止对口腔的损伤，否则会砸了招牌。由于这两个先决条件限制，牙科美白必须先对牙齿状况进行评估与筛选，所以，很多人去牙科要求美白，都会被直接拒绝，这是行业规范与自律的体现，完全不同于各种美白产品的乱用滥用。