22岁护士退机票坚守接种点 居民夸她打针“一点都不疼”

退掉机票，推掉旅游，她情愿把闺蜜得罪，也要坚守岗位。22岁的江汉区妇幼保健院护士郭诗敏，战疫期间曾坚守隔离点90天，闷出满脸痘一身汗也不叫苦累，写下入党申请书。5月4日，雨后天晴的武汉阳光明媚，前往接种点接种新冠疫苗的市民络绎不绝。记者来到郭诗敏所在的江汉区妇幼保健院新冠疫苗接种点。

记者在现场看到，院区门口和门后粘贴着巨幅宣传标语：“尽快接种新冠疫苗，共同完成社会责任。请戴好口罩，保持安全距离，有序排队。”多个指引标牌清晰地标明接种区域的路径。该点位墙面地面整洁，紫外线负离子空气消毒器和柜式空调全开着，保证室内空气清新，温度适宜。

在该点位1号接种台，护士郭诗敏正紧盯电脑屏幕，通过核签系统核对接种者信息，将疫苗盒上的条形码正对着扫码机进行核准，她娴熟地掰开疫苗瓶盖，将一次性使用注射器针头插入疫苗瓶内，将疫苗抽入针管。68岁的居民黄汉清来打第二针新冠疫苗，他撸起左袖，郭诗敏一眼找准上臂三角肌，用蘸满酒精的棉签消毒后立即下针，推入疫苗，抽出针头，按下棉签，动作轻快，不到50秒。

“非常好，特别快，轻得很，一点都不疼！”黄汉清竖起大拇指直夸郭诗敏身手不凡。

“我原本计划5月1日至4日和闺蜜到南京旅游，机票提前一个月就订好了，‘五一’假期前一周，单位通知我们‘五一’假期要参与接种工作，我二话没说退掉了机票。”郭诗敏坦言，她这么做差点把闺蜜得罪了，她心里一心想的是不能当逃兵，不能在关键时刻掉链子。郭诗敏第一时间向院长吕岚请战：“院长，我‘五一’期间不出去，请您给我安排工作。”（记者余丹夏 通讯员干坤涛 吕岚）