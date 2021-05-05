一见光就“烂脸” 提防过敏性皮炎爬上身

五一假期，天气晴好，正是踏青郊外、沐浴阳光的好时节。可偏偏就有一些人，一“见光”就出现红斑、丘疹、斑块、结节等，还会有不同程度的痒或灼热感。这是怎么回事？光是万物生长之源，但同时也可能带来一系列的皮肤疾病。特别是春夏季节阳光强烈，更是光敏性皮肤病的高发季节。

光敏性皮肤病是对紫外线过敏而引起皮肤病的统称。其所致的皮肤损害形态多样，可表现为水肿性红斑、丘疹、斑块、结节等，还会有不同程度的痒或灼热感。

是什么因素导致了光敏性皮肤病呢？产生原因主要有三种因素，即过敏性体质、紫外线照射、接触光敏性物质。其中，过敏性体质是发生光敏性接触性皮炎的根本原因。

而紫外线和光敏性物质是刺激光敏性皮炎发生的诱因。光敏性物质常见于各类动植物性香料，如玫瑰油、柠檬油、橙叶油、麝香等，化妆品中含有的香精及染料、焦油、沥青类物质等。光敏性食物则包括如香菜、芹菜、菠菜、苋菜、荠菜、芥菜、莴苣、茴香等蔬菜，无花果、柠檬、柑橘、芒果、菠萝等水果。

由于光敏性皮肤病没有特效的药物治疗，现今所有的治疗方法都只能改善或暂时消除症状，不能从根本上改变光敏体质，故此类疾病的正确预防就显得尤为重要。

因此，在这里特别提醒有光敏病史的患者，平时应注意如下几点：

避免过度日晒，做好防护措施 预防光敏性疾病最主要的是防护日光照射。现在正值春夏季，是光敏性皮炎的多发季节，尽量避免在上午10点到下午3点日晒最强的时间外出。从事户外活动时应当做好防护，如加戴太阳帽、戴墨镜、戴口罩、打遮阳伞、穿浅色长衣长裤等。此外，特别敏感的人对日光灯及反射光也应隔离。

此外，防晒霜也是十分重要的防晒工具。防晒霜能吸收、散射或反射紫外线及可见光，应在日晒前20 分钟涂抹在暴露部位如面部、四肢等。但要注意防晒霜的保护效果会随着时间衰减。因此，需要间隔2至3个小时重新涂抹。此外，由于眼部肌肤比较敏感，涂抹防晒霜应避开眼周。

远离“光敏性物质” 预防光敏性皮肤病的发生，应尽可能避免接触致敏原及含光敏物质的用品，避免服用含有光敏物的食物或者药物。女性反复发作应查明化妆品中是否含有光感性香料。

严重时应及时就诊 目前对于本病的治疗多以内服、外治为主。西医治疗可口服烟酰胺、羟氯喹，辅以抗组胺药和B族维生素。局部治疗一般使用糖皮质激素制剂，外用他克莫司，面部可以局部冷喷治疗。但具体情况请结合病情，还应遵医嘱。

中医治疗本病，多以祛风清热凉血、利湿解毒为法，配合中药湿敷、中药石膏封包、中药药浴等手段，往往可获佳效。

给大家推荐一个中医治疗小妙招：对于局部红肿、小水疱轻度渗出者，取鲜蒲公英、鲜马齿苋各10克，冰片1克，捣烂外敷局部；也可用马齿苋、黄柏、生地榆各30克，甘草10克，水煎后冷湿敷患处，每次20至30分钟，每日1剂，直至痊愈。

文/高晖（北京市鼓楼中医医院）