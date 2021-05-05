诊室搬进养老院 节假日也是工作日

在北京天通苑国际养老机构，北京清华长庚医院全科与健康医学部部长王仲，与同事们一起为老人们检测骨骼肌情况。 本报记者 方非摄

本报记者 杨绪军

在北京天通苑国际养老机构里，有一间特殊的远程诊室。“五一”假期，北京清华长庚医院全科与健康医学部部长王仲在这里刚一露面，老人们就立刻围了上来。“您呐，比前两天看起来精神，最近状态真不错！”“最近血压稳多了，您看需不需要调一调药”……

自2017年以来，每个星期，王仲都会来这里出诊，节假日也不间断。他打开随身携带的笔记本电脑，连上医院门诊工作站管理系统，查病历、写医嘱。“这就是远程诊室的含义，相当于我把医院诊室搬到了养老院，患者正常挂号、检查和开药，唯一的区别是患者不动、医生动。”

这次“五一”义诊，王仲和同事们有备而来。在和老人接触的过程中，王仲发现，这些老年人普遍都有肌力减弱的情况，趁着“五一”放假，团队想仔细为老人检测一遍骨骼肌。“年轻的时候，咱们骨骼肌丰富，糖可以储存在肌肉里。年老了，肌肉流失了，糖也就出来了，血糖指标就会升高。”健康大讲堂上，王仲尽可能用生动的语言解释着。

在用肌力平衡功能测试仪和超声为老人们做完检测后，王仲又指导他们怎样通过锻炼增强肌肉水平，比如举举小哑铃可以锻炼上肢肌肉，坐下来把哑铃放在腿上可以锻炼下肢肌肉，平板锻炼则可以锻炼腹部肌肉……

有些老人子女身在海外，因为疫情原因一年多没有回来，见到他们情绪消沉，王仲就提议他们每星期唱首歌调整心情，这周的曲目是《红军不怕远征难》。老人们唱得很尽兴，有人甚至动情地掉下了眼泪。“除了生理机能，心理因素也对健康有着非常大的影响。有时他们想要的，只是一个倾诉感情的窗口。”王仲说。

远程诊室开通了四年多，王仲说，自己很享受在这里看病的感觉，因为医患关系实在太好了。对每个患者的身体情况，他都了然于心，这些平均年龄86岁的老人也都跟他成了朋友。“实在抽不开身来这儿，我会跟他们提前请假，这边的老人都等着我呢！”