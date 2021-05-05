国家卫健委：5月4日新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京5月5日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（四川2例，天津1例，内蒙古1例，山东1例，广东1例，广西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者825人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例288例（其中重症病例5例），现有疑似病例11例。累计确诊病例5723例，累计治愈出院病例5435例，无死亡病例。

截至5月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例319例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85766例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90721例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1009577人，尚在医学观察的密切接触者6420人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察14例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者323例（境外输入315例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12992例。其中，香港特别行政区11790例（出院11451例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1153例（出院1067例，死亡12例）。