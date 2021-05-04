“五一”假期京城夜经济再升温

昨晚，前门大街游人络绎不绝。假日期间，这里开展以“前门国潮京品节”为主题的京味消费季活动，打造京城消费网红地。 本报记者 邓伟摄

在商场门前露天观影、在夜间市集淘好物、在深夜食街品美食……随着“五一”黄金周到来，京城夜经济渐渐升温。春夏之交的北京为“夜猫子”提供丰富的夜生活体验，美食、市集、音乐、电影等多元夜间供给，推动夜间消费品质再升级。

社区露天观影 为夜晚赋予文化内涵

夜幕降临，荟聚中心的门前广场上迎来一场露天电影，路过的市民纷纷放慢脚步。今年“五一”，“礼享大兴-荟聚社区青年电影周”活动将久违的露天电影带回人们身边，在繁华的商圈里，喧闹的城市中，大广场、电子屏、文艺片，重新升级了露天电影的概念。

4月28日至5月3日，北京荟聚中心联合“后窗放映策展”连续6天每日放映一部社区影片，为居民带来露天电影体验。伴随着初夏晚风，露天观影现场吸引了众多来往市民驻足观看。在开放的坐席区，观众们与亲朋好友相伴，或静静感受，或低声讨论电影情节。市民白女士告诉记者：“晚上在户外特别舒服，这种感觉是电影院里没有的，我们住得近，每天都会过来看一看。”

“后窗放映”发起人高达表示，此次选择的6部影片，聚焦时代映射下的家庭变迁，借此机会向居民们传递出更多生活面貌的可能性。《清风的味道》《掬水月在手》《旺扎的雨靴》等放映影片非常适合在夜间观看，同时能够满足多元受众的多样需求，可谓老少咸宜。“影片的节奏清新而舒缓，情感十分真挚，很容易和大部分人产生共鸣。”高达说。

活动开幕当晚的“青年创作者沙龙”上，电影《星溪的三次奇遇》导演竹原青认为，夜间露天观影的形式特别轻松，“它的魅力就在于不一定要从头看到结尾，也许人们逛街累了过来看二十分钟，之后又走了，但也能享受一段电影的过程，和在电影院里看是不一样的感受。”

深夜食堂开餐 商家客流翻倍

晚风外摆、落日声场、月影花植、夜食良宵……“五一”期间，京城夜经济逐渐升温，深夜食堂也越来越热闹。

作为全景式露天街区，位于顺义的中粮·祥云小镇为顾客提供了独特的游乐感受。随着深夜食街5月1日正式开启，30多家优质餐饮品牌深夜开餐，部分商户持续营业至凌晨3点。为了提升夜间消费体验，小镇深夜食街的花植覆盖率达20%，让消费者在户外就餐的环境更加惬意。食客们可在晚风露台中浅酌，听街头艺人的路边弹唱，来一场夜场电影，全感官沉浸小镇夜生活。

作为深夜食街的延伸，“奇食妙享——万国小食街”也在祥云小镇同步亮相，独特新颖的花车带来各国小吃，在正餐之余，食客们可以在小食街开启全球奇食赏味之旅。小食街大部分商户营业到晚上9点半，部分商户营业到深夜。

据祥云小镇相关负责人介绍，小食街的出街外摆不光为品牌增加了多元的销售半径，同时也为店内蓄客，多家商户获得平日2倍以上的客流。小食街中，井泉日料关东煮、坦坦大炉韩氏炒年糕、牛物志酱烧和牛最受顾客欢迎，在下午的几小时内，收益达到3000元以上。

趣味活动亮相 重塑夜消费新潮流

晚上10点半，三里屯依旧灯火辉煌，酒吧街上传出悦耳的歌声，太古里的广场上人来人往。马路对面三里屯SOHO的广场上，一场文创市集给这里添了些文艺范儿，耳坠、挂饰、发卡等小物件儿吸引了不少女性消费者驻足。

“五一”期间，麒麟新天地也迎来“夜行地图好物市集”，40多家京城好物摊主和具有全国影响力的IP品牌，带来一场充满新奇乐趣的夏日市集派对，同步开展脱口秀、街舞快闪、活力健身秀等趣味活动。绿地缤纷城“潮引力·舞动缤纷活动”、万达“花Young潮玩节”等活动也集体亮相，推出夜跑、健身、瑜伽体育运动，以及童模大赛、汉服走秀等多种促消费活动，重塑夜消费新潮流。

北京消费季期间，持续半年的夜京城系列活动将持续为市民带来丰富的夜生活体验，联动夜京城地标、商圈、生活圈，千余家品牌、近万家商户以及互联网新消费等各类企业共同参与，围绕新夜购、新夜动、新夜韵、新夜娱四大主题，开展“夜京城光影节”“夜京城穿越城市跑”“北京酒吧文化节”“夜行地图生活市集”“音乐不眠夜巡演”“深夜食堂节”等系列活动。