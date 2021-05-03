截至5月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

5月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，广东4例，内蒙古1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者275人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例287例（其中重症病例5例），现有疑似病例11例。累计确诊病例5699例，累计治愈出院病例5412例，无死亡病例。

截至5月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例323例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85738例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90697例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1008891人，尚在医学观察的密切接触者6684人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者326例（境外输入317例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12970例。其中，香港特别行政区11784例（出院11445例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1137例（出院1055例，死亡12例）。

来源：国家卫健委网站