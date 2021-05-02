截至5月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

5月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（广东6例，上海4例，广西3例，福建1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者399人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例287例（其中重症病例4例），现有疑似病例11例。累计确诊病例5688例，累计治愈出院病例5401例，无死亡病例。

截至5月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例325例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85725例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90686例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1008496人，尚在医学观察的密切接触者6566人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者319例（境外输入310例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12963例。其中，香港特别行政区11782例（出院11432例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1132例（出院1053例，死亡12例）。