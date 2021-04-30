新华社北京4月30日电 题：新冠疫苗第二针能按时打吗？运力和产能跟得上吗？来看权威回应

新华社记者田晓航、沐铁城

全国共设立5万多个疫苗接种点，已接种超2.5亿剂次……这场新中国成立以来实施的规模最大的接种工作，考验着我国新冠病毒疫苗的供应能力。新冠病毒疫苗第二针能按时打吗？产能够吗？安全运输是否有保障？国家卫生健康委员会等有关部门和单位日前就这些问题作出回应。

经过各方面共同努力，我国疫苗研发生产处于世界前列，产量和供应能力不断提升，为国内疫情防控和疫苗国际合作提供了重要支撑。随着国内接种需求不断增加，如何确保疫苗生产、运输、接种等环节无缝衔接，成为当下的重要课题。

针对有群众反映新冠病毒疫苗第二剂次接种困难的问题，国家卫健委疾控局监察专员王斌表示将加强供需衔接，在制定疫苗分配计划时优先保证第二剂次疫苗的接种需求。她还提示，按照《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》要求，灭活疫苗第二剂次可以在第一剂次接种后的3至8周内完成，特殊情况下相同技术路线的不同生产企业的疫苗可以替换。

“这段时间以来，我们指导各地进一步细化接种计划，同时要进行精准预约。”王斌补充道，在精准预约过程中，要区分测算出第一剂次、第二剂次的各种接种需求；同时，各基层接种单位还要留足一个配送周期的疫苗周转量，确保群众第二剂次接种需求得到满足。

王斌介绍，下一阶段，国家卫健委还会在疫苗的计划分配、精准预约以及各项保障措施方面，进一步引导各地加强疫苗接种工作。

保障疫苗接种，既要在接种环节合理分配，更要确保生产供应稳定。国药集团中国生物副总裁张云涛介绍，为进一步保障新冠病毒疫苗供应，国药集团中国生物统筹布局国内资源，扩充新冠病毒疫苗原液的产能和制剂分包装的能力。目前国药集团中国生物正利用所属的长春、兰州、成都、上海等生物制品研究所的分包装能力扩大新冠病毒疫苗产能。

同时，运输也是疫苗供应链条上的重要环节。交通运输部运输服务司副司长李华强说，交通运输部高度重视新冠病毒疫苗的货物运输组织保障工作，前期已经围绕疫苗运输的运力储备、技术保障、供需对接、部门协同进行了部署安排。总体来看，当前我国疫苗运输能力较为充足，运行基本顺畅。

李华强还表示，为了确保疫苗货物运输更加安全高效，交通运输部会同公安、卫健、民航、药监、国家铁路集团等部门和单位，从供需匹配对接、车辆通行保障、运输动态监管等六方面进行了再部署。同时，依托疫苗货物运输调运单系统，对执行疫苗货物运输任务的车辆实行免费、不停车、优先快捷通行政策。

“截止到4月28日，已累计生成了3000多笔调运单，我们保障了60余万件疫苗制剂的高效运输。”李华强说。

据了解，为提高新冠病毒疫苗货运车辆通行效率、优化核验流程，国务院客户端小程序还上线了“货运行程宝”微信小程序。司机可以线上调取《新冠病毒疫苗货物道路运输调运单》电子版，高速通行卡口工作人员可以实时核验调运单真实性，从而协助保障疫苗运输车辆顺畅优先通行并免除通行费。