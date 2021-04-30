国家卫生健康委将启动试点推进宫颈癌疫苗应用

新华社北京4月30日电（记者陈席元、徐鹏航）宫颈癌是最常见的妇科癌症之一，也是为数不多可以通过疫苗进行预防的癌症。日前，国家卫生健康委妇幼司司长宋莉表示，今年国家卫生健康委将开展健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作，加强宫颈癌三级预防，推进宫颈癌疫苗应用，提高宫颈癌筛查率和筛查质量。

宫颈癌筛查和接种HPV疫苗是预防宫颈癌的重要策略。“从2009年开始，国家就把宫颈癌筛查纳入深化医药卫生体制改革重大公共卫生服务项目，为广大农村妇女进行免费宫颈癌筛查”。宋莉说，目前，全国宫颈癌筛查项目已经覆盖全国近2600个县市区，免费筛查了近1.2亿人次。通过早筛查、早诊断、早治疗，使很多患病妇女能够得到及时帮助。

宋莉介绍，宫颈癌的病因学和人乳头状瘤病毒（HPV）感染发生有直接相关性。“现在我们正在推进宫颈癌三级预防，积极推进宫颈癌疫苗应用。”

据了解，厦门已经初步建立了由政府主导、社会共担、个人主动的宫颈癌防治机制。在适龄女生当中，由政府免费提供宫颈癌疫苗。鄂尔多斯也已启动13岁-18岁女性HPV疫苗免费接种。

“今年国家卫生健康委将启动健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作，主要是以消除宫颈癌的行动为切入点，加大宫颈癌的三级预防。”宋莉说，这包括推进宫颈癌疫苗应用，提高宫颈癌筛查质量，进一步扩大覆盖面，实现早发现、早诊断、早治疗，更好地保障妇女健康。