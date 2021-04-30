国家卫健委：4月29日新增新冠肺炎确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京4月30日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海7例，广东2例，山西1例，江苏1例，福建1例，海南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（上海2例，内蒙古1例）。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者413人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例287例（其中重症病例3例），现有疑似病例10例。累计确诊病例5657例，累计治愈出院病例5370例，无死亡病例。

截至4月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例328例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85691例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90655例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者1007605人，尚在医学观察的密切接触者6602人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入21例）；尚在医学观察的无症状感染者324例（境外输入315例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12940例。其中，香港特别行政区11770例（出院11404例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1121例（出院1051例，死亡12例）。