疾控专家回应热点问题 持接种凭证可异地打新冠疫苗

五一出游，如何了解目的地风险情况？疫苗接种补种如何安排？回穗是否需要隔离？近日，广州市疾控中心副主任张周斌回应公众关注热点问题，提醒市民出游注意个人防护。

出游前应做好哪些准备？

答：1.避免前往中高风险地区（目前全国共有2个高风险地区、1个中风险地区，均在云南省瑞丽市），出行前通过当地卫健委网站、新闻和微信公众号等方式关注目的地疫情通报，及时调整旅行路线。

2.推荐就近出行、错峰出行。首选户外，避免前往密闭场所。出行前关注各个景区公告和网站，合理安排出行时间。

3.出行前准备充足的口罩和消毒用品，同时根据自身情况合理选择交通工具，鼓励自驾出行。

可否异地接种疫苗？错过第二针接种怎么办？

答：1.需要在五一外出期间接种新冠疫苗的，可携带第1剂的接种凭证（如有），按照当地要求开展接种。在省外接种的需索取接种凭证（电子凭证亦可），回广州后到接种单位进行接种记录补录。

2.出游期间如错过了后续剂次的接种时间，只需回广州后尽快到接种单位补种疫苗，保护效果和按时接种后续剂次是一样的。

出游后返穗需要隔离吗？

答：前往低风险地区旅行，返回广州后不需要进行隔离。如曾前往高、中风险地区旅行，返穗后应主动报告社区，开展14天集中隔离或健康管理措施。（记者 林清清）