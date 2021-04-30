5旬大叔身体失控 祸首竟是“泥沙”

近日，河源一5旬大叔突然间身体僵硬不受控，最终查明竟是被泥沙样的油脂堵住脑血管导致脑梗了。幸好，医生及时从他颈动脉内把这些“泥沙”掏出，才避免酿成大祸。

大叔身体突然不受控制

家住河源的张大叔（化姓）今年56岁。上月底的一个清晨，身体一向健硕的他，突然发现右边身体似乎不受“控制”。据张大叔回忆，当天起床后准备拿杯子刷牙洗脸时，右手突然间就莫名其妙僵住，完全不受“控制”，连续尝试几次，手还是一直悬在半空，没能顺利拿到杯子。“手像定住了，动都动不了。”

更让张大叔害怕的是，才过几分钟，整个右边肢体就都“僵住”了。“我立马给我弟弟打电话，让他把我送到医院。”

在当地医院，张大叔被确诊为脑梗塞。然而，住院保守治疗了两天后，症状不仅没有好转，反而更加严重。“不仅手脚不受控，讲话也变得哆哆嗦嗦、含糊不清。”察觉到情况不妙后，家属连忙将他送往广东三九脑科医院。

罪魁祸首竟是“泥沙”

该院接诊的神经外六科主任吴杰查看患者的相关病史，认为脑梗塞的诊断明确。完善相关检查后，发现患者左侧颈动脉起始部重度狭窄。“狭窄程度大概是70%，长度超2cm。”最终，吴杰团队为患者实施了左侧颈动脉内膜剥脱术，将泥沙样的软斑碎屑顺利剥出。给予预防感染、营养脑神经等对症治疗后，张大叔将于近日出院。

吴杰介绍，颈动脉内不稳定的软斑碎屑犹如皮薄馅多的饺子，容易破裂脱落。而斑块脱落，在血流冲击下进入颅内，就会造成急性脑梗塞，所以也把这些斑块称为“隐形炸弹”。

“患者有多年的糖尿病史。”吴杰补充，糖尿病会导致血液黏稠，进而促进颈动脉斑块生成，是发生颈动脉狭窄的危险因素，也是发生急性脑梗塞的幕后杀手。

吴杰建议，40岁以上的人群，尤其是伴有高血压、高血糖、高血脂等高危人群，在每年的常规体检中，最好加入颈动脉超声检查。“一旦发现斑块不稳定，不论狭窄程度如何，都应该及时干预治疗。因为斑块一旦脱落，就容易导致脑梗塞。”