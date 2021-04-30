联合国设立世界预防溺水日

本报联合国4月29日电 （记者李晓宏）第七十五届联合国大会28日通过首个全球预防溺水决议，并将每年7月25日定为世界预防溺水日。

该决议由孟加拉国和爱尔兰共同起草，鼓励所有联合国会员国在自愿基础上采取相关措施，包括设立国家预防溺水协调中心，制定国家预防溺水计划，颁布施行水上安全法，强化溺水事件统计，提高公众预防溺水意识，将水上安全、游泳和急救课程纳入教学大纲等。

决议邀请世界卫生组织应会员国要求协助开展预防溺水工作，并协调联合国系统相关机构的行动；邀请所有联合国会员国，联合国系统相关机构，全球、区域和次区域组织，以及其他利益攸关方每年在世界预防溺水日举办各种活动，以提高预防溺水的意识。

世卫组织最新数据显示，全球每年因溺水死亡的人数约为23.5万。此外，许多国家报告溺水是儿童死亡的主要原因之一。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 18 版）