2021健康中国创新实践案例征集展示活动启事

为促进全社会广泛参与健康中国建设，调动各方积极性和创造性，助力形成多层次、多元化的社会共治格局，在健康中国行动推进委员会办公室宣传组支持下，由人民网主办、人民健康承办的2021健康中国创新实践案例征集展示活动，拟于2021年4月启动。

一、案例征集范围

本次案例征集展示活动将重点围绕健康中国15个专项行动，深入挖掘各级党委政府及有关部门、社会组织、企事业单位在推动实施“健康促进、健康服务、健康扶贫、健康环境和健康产业”“城市公共卫生保障、服务体系建设和提升城市医疗卫生服务综合能力”方面的有效举措和工作案例；深入挖掘展示各地各部门、社会组织、企事业单位在促进爱国卫生、中医药振兴发展、心理健康、职业健康、健康管理、健康文化、体医融合、医养结合、突发公共卫生事件应对等方面的优秀案例、具体举措、创新实践；深入挖掘展示各地各单位在创建健康城市、健康社区、健康企业、健康村镇过程中涌现的创新做法和先进经验。

二、案例征集标准

（一）体裁要求：

报送材料以文字为主，材料应包括如下要素：（1）背景；（2）做法；（3）成效；（4）附录。材料文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实。案例材料不超过3000字。

（二）案例要求：

（1）真实性。报送案例须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张；（2）创新性。报送案例在理念、方法、举措上须体现创新之处；（3）实效性。报送案例在助力推进健康中国行动过程中确有成效；（4）典型性。报送案例须符合地方或行业特点，并对其他地区或单位具有借鉴意义。

三、案例提交办法

征集时间：2021年4月29日至2021年8月15日

邮箱提交：邮件主题请标明“（某某单位）健康中国案例征集”，把健康中国创新实践案例征集活动报名表电子版发至指定邮箱：jkzg@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等附录材料可同时发送。点击以下地址下载案例征集活动申报表电子版。

http://disk.people-health.cn/act/JKZG_chuang_xin_shi_jian_an_li_zheng_ji_huo_dong.docx

联系人：权娟 杨媚 联系电话：010-65367969

四、案例展示、评审与成果运用

（一）案例展示推广。主办方将制作活动专题页面，并在人民网、人民网+APP、人民健康APP等多平台设置专区，进行案例的发布展示与推广；举办系列访谈、交流会，邀请有关单位负责人和专家学者参与。

（二）案例评审流程。将分为初审和终评两个阶段，最终产生优秀案例和提名案例名单。

（三）案例成果应用。择机举办案例发布交流大会，编辑形成案例汇编，采取“调研+采访”形式，走进各地各单位，开展采访调研活动和智库研究工作。

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