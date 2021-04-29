肉菜价格持续回落 百姓欢喜

上午9点半，位于朝阳区的大黄庄便民早市人头攒动。“瞧！前臀尖肉只要17块钱，比之前便宜多啦！”家住定福庄西街的张大妈左手提着排骨、右手提着猪前腿肉，高兴地走出菜市场。

近来，不少居民都感受到，猪肉价格像坐“滑梯”一样持续回落。农业农村部发展规划司司长曾衍德近日在新闻发布会上表示，随着供需形势持续改善，猪肉价格已经连续12周下降，回落至每公斤40元左右。

市场

开年来一直在降

在朝阳大悦城的永旺超市里，肉禽冷柜前标出了整块前臀尖15.9元一斤的特价，吴大姐一边挑着肉一边说：“现在猪肉价格确实比之前降了，我每天买菜能明显感觉出来，之前都30多块钱一斤，现在便宜多了。”

青年路益民购物中心里的猪肉摊位前，摊主牛红星对猪肉价格深有体会。“开年来肉价一直都在下降，瘦肉从之前的22元一斤逐渐降到了20元一斤，后臀尖肉也从原先的18元一斤降到了16元一斤。”牛红星说，近段时间猪肉的进价明显降低，市场上猪肉零售价格也跟着下降。

统计

已连续12周回落

新发地最新数据显示，4月23日，新发地市场白条猪批发平均价是25.75元一公斤，周环比下降5.5%，月环比下降15.30%，比去年同期下降31.79%。上周白条猪的日均上市量环比大幅增加，年同比也有20%的增幅。

针对猪肉价格连续回落的情况，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华在近日的新闻发布会上介绍，最近几个月，猪肉价格快速下降，目前已经回落到本轮生猪产能恢复以来的最低点。根据监测，4月第三周，全国集贸市场猪肉价格是每公斤38.96元，已经连续12周回落，同比下降27.6%，比1月份第三周的最高价格降低了15.26元，比去年的最高价（2020年2月份第3周）降低20.68元。

探因

出栏增加消费下降

近期猪价大幅回落的主要原因是生猪出栏明显增加，以及春节之后猪肉消费下降。据国家统计局统计，一季度末全国能繁母猪存栏4318万头、恢复到2017年年末的96.6%，生猪存栏4.16亿头、恢复到2017年年末的94.2%，猪肉产量1369万吨，同比增加31.9%。

陈光华表示，按照常年猪价的走势，端午节前后，随着猪肉消费增加，肉价有可能会出现一波上涨。但是从前期新生仔猪量来推算，预计2季度市场供应总体宽裕，价格不太可能超过前期的高点。综合来看，猪肉供应最紧张的时期已经过去了，后期供应会越来越宽松。

相关新闻

运输保鲜损耗成本均下降

蔬菜批发价一个月降了12.5%

“五一”假期临近，蔬菜供应情况如何？记者昨天从新发地市场获悉，目前蔬菜日供应量稳定在2万吨以上，随着蔬菜供应主产地整体由南往北移，80%的蔬菜运输距离在500公里以内，可实现采摘后12小时内到达北京。运输、保鲜、损耗成本下降，菜价也有所下降。新发地市场蔬菜批发加权平均价相较月初下降12.5%。

在新发地市场经营茄子、西红柿多年的商户赵士刚介绍，现在的西红柿来自河北，路程不到300公里，早上地里收，下午就到新发地了。“不仅运费下降了，新鲜度还提高了，西红柿的批发价每斤1.7元左右，很实惠。”

新发地市场目前每天进场的货车有3000多辆。蔬菜供应整体上由南往北移，以山东、河北、河南等地的蔬菜供应为主。运输距离缩短，运输车辆变小，很多蔬菜都是头天晚上采收、第二天一早运抵市场，或者当天采收当天运抵市场，无需额外的保鲜成本。

今年北方地区气候条件非常适宜农产品生长，蔬菜生长速度加快，供应相应增加，目前蔬菜价格出现了明显下降。新发地市场蔬菜销售数据统计，蔬菜批发加权平均价已经从本月初的每斤1.36元下降到每斤1.19元，降幅达12.5%。“五一”期间本市蔬菜供应充足，价格稳定。（记者 马婧 孙颖）