北京市疫苗接种已突破1400万

截至27日16时，本市累计接种新冠疫苗人数突破1400万人，累计接种剂次达到2357.1万剂，18岁及以上人群第一剂疫苗接种率达71.95%。其中，全市60岁及以上人群接种163.33万人。一系列为老人开辟的绿色通道、提供的温馨服务成为各接种点的新标配。

□现场

老人接种快速进场

昨天，顺义区后沙峪疫苗接种点外的遮阳棚下，数十位居民坐在“一米凳”上安静地等候入场接种。年过七旬的孙大爷刚打算排队，佩戴着医用口罩的工作人员就主动迎上前，笑着说：“大爷，您走这边就行，有老年人的绿色通道，不用您排队。”

不仅快速入场，绿色通道还设有老年人专用电梯和专人引导。孙大爷一边掏身份证，一边打算脱外衣，工作人员又拦住他，耐心地解释：“大爷，咱们先来做一个健康咨询，了解清楚您的身体状况，再登记打疫苗。每天都有专业的大夫值班，您放心吧。”

接诊的北京空港医院预防保健中心主任李彬详细询问了孙大爷的身体状况后，随即进行血压检测。报完高低压数字后，他嘱咐老人：“血压都正常，可以打疫苗。不过，您一定遵医嘱服药，不要因为打了疫苗刻意停药，以免造成不必要的健康风险。”

不到10分钟，孙大爷签了知情同意书，完成了疫苗接种。引导老人到留观区坐好，工作人员说：“您要在这儿观察30分钟，有什么不舒服随时叫我。您也可以看看电视，我们播放的是新冠疫苗接种注意事项和疫情防控知识。”

30分钟后，孙大爷跟工作人员挥挥手，安全离开接种点。他说：“整个过程比想象得还快，很感谢大家给老年人提供的关照。”

后沙峪疫苗接种点的一位工作人员介绍，接种点还为有需要的老年人提供专车接送和全程陪护。截至4月27日，顺义区60岁以上人群接种12.37万人，接种率达81.91%。

□服务

为老接种预约上门

全市很多接种点都提供了为老服务。怀柔区怀柔镇将临时疫苗接种点开进了敬老院，提供上门接种服务。遇到行动不便的老人，医生和志愿者主动走进老人房间，在床旁为他们进行登记、检查、接种、留观等。通州区人民商场疫苗接种点也开辟了老人绿色通道，提供分时预约等服务。

孩子们也为疫苗接种贡献了自己的力量。“防新冠、不松懈、打疫苗、别迟疑、群防疫、建屏障……”最近一个月，东城区崇外街道儿童之家的小志愿者们自发朗读“接种三字经”，向社区里的居民宣传着接种疫苗的重要性。

截至27日16时，海淀区、朝阳区新冠疫苗累计接种超过200万人，顺义区、大兴区、丰台区和昌平区累计接种超过100万人。全市累计接种剂次达到2357.1万剂，其中1401万人完成第一剂接种，956万人完成两剂次接种。（记者 孙乐琪）