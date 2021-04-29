北京全市垃圾分类准确投放率达85%左右

记者从今天上午举行的北京市人大常委会“两条例”执法检查组第一次会议上获悉，4月下旬至5月下旬，市人大常委会执法检查组对《北京市生活垃圾管理条例》和《北京市物业管理条例》实施情况进行检查，形成问题清单，督办整改落实。

组建五个专题检查小组

检查重点为：《条例》要求市政府及相关部门应当作出的配套文件制定情况；落实分类责任促进习惯养成情况；综合施策推进垃圾源头减量情况；加强市场培育推进可回收物资源再利用情况；发挥业委会和物管会作用提高履职能力情况；加强信息公开推进专维资金规范管理和有效使用情况。

本次执法检查将组建五个专题检查小组，分别为分类习惯养成检查小组、垃圾源头减量检查小组、可回收物资源再利用检查小组、业委会物管会运行实效检查小组、专维资金管理使用检查小组。

检查方式为集中检查和专题检查。专题检查是此次工作的一个重要特点。专题检查小组将围绕重点检查内容，结合政府年度重点工作任务，进行精准检查，以暗访为主，深入基层，直奔问题，随时收集发现的问题情况。

垃圾分类准确投放率达85%左右

市城市管理委员会介绍，过去一年，全市1.3万余个小区、3000余个村、11.7万个垃圾分类管理责任人，认真贯彻《条例》规定，市民分类意识普遍增强，分类习惯初步形成。居民“三率”大幅提升。根据现场检查结果，知晓率98%、参与率90%、准确投放率在85%左右。分类效果超出预期，4月上旬，家庭厨余分出量3878吨/日，比《条例》实施前增长了11.6倍。餐饮单位厨余垃圾分出量1795吨/日，厨余垃圾总量达到5673吨/日。可回收物分出量4382吨/日，比《条例》实施前增长了46.1%。家庭厨余垃圾分出率从《条例》实施前的1.41%提高并稳定在20%左右，生活垃圾回收利用率从13.85%增长到37.5%。这些成果是垃圾分类20年都没有达到的。

全市业委会组建率达90.1%

市住房和城乡建设委员会介绍，一年来，全市上下共同努力推进《北京市物业管理条例》实施落地，构建党建引领社区治理框架下的物业管理体系取得积极进展。截至4月20日，全市共成立业委会1772个、组建物管会5621个，合计7393个，业委会(物管会)组建率从11.9%增加到90.1%；物业服务覆盖率由64.1%增加至93.7%；党的组织覆盖率由25.2%增加到98.1%。自2017年以来，实施改造的509个小区中，已有474个小区成立了业委会或物管会，占实施改造小区总数的93%，物业管理基本覆盖。（记者 代丽丽）