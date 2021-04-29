功能性护肤品要靠“数据”说话

近日，国家药监局发布《化妆功效宣称评价规范》（以下简称规范），作为新《化妆品监督管理条例》的配套法案，《规范》就功效宣称评价要求方面作出了细化规范，将于5月1日起正式实施。业内人士认为，首当其冲受到影响的就是功能性护肤品。随着我国化妆品产业的发展，产品端呈现细分化、差异化的趋势，功能性护肤品成为近年来发展较快的细分品类。那么新规的发布将对该行业将造成什么样的影响呢？

功能性护肤品市场迎来爆发

此前发布的《2020功效型护肤产品消费洞察》的数据显示，在2019年10月至2020年9月这段期间内，仅一家电商平台上，功能型护肤产品市场规模已达到796亿元，占据整个护肤品66%的市场份额。

家住北京市丰台区的消费者刘女士告诉消费日报记者，她是敏感肌肤，使用含酒精成分的护肤品容易过敏，甚至产生痘痘。所以她对产品成分、具体功效的关注日益增强。

像刘女士这样的消费者还有很多，资料显示，中国敏感肌肤群体庞大，自疫情爆发以来，佩戴口罩已经成为大众的习惯，超六成消费者佩戴口罩后发现皮肤过敏、致痘、毛孔粗大等症状，其中女性受困扰比例更多。数据显示，中国有35%以上女性属于敏感肌人群，近年来对于安全有效的护肤品需求快速增长，敏感肌成为护肤市场新热点。

美妆博主Elem告诉消费日报记者，这两年，功能性护肤品品牌已形成皮肤学级护肤品牌和“成分党”品牌两大主要类别，其中皮肤学级护肤品牌包含更多产地的品牌、涉及敏感肌修复、婴童皮肤护理、抗光老化等多类型。

北京市西城区一家化妆品店店主赵怡琛告诉消费日报记者，目前店内营收的主要来源也是功能性护肤品，许多消费者都是在互联网上被“种草”之后，来实体店中购买。“前几年都是法系品牌和个别德国、日本品牌，近两年国产品牌更多。因为在‘成分党’崛起下，国产功效性护肤品牌正不断营销强化‘成分+功效’概念。”赵怡琛说到。

国内知名护肤品牌总经理杨君接受消费日报记者采访时表示，去年品牌实现营收5.65亿元，一方面是行业整体的增长速度被大家认可；其次，功能性护肤品尤其是国货品牌背后拥有大量客群。“这些客群代表我们未来整个市场的空间，将影响更多的消费者。”杨君说到。

监管趋严将让功能性护肤品

迎来更好发展契机

功能性护肤品的崛起，离不开消费市场对护肤品功能性需求的日趋增加，大数据显示，95后、女性、高消费水平群体是成分党主力军，高知群体占比相对较高，84.83%的女性看重护肤品成分。美妆博主Elem表示，现在的消费者“不好糊弄”，以她的粉丝为例，“她们对一些成分的研究比某些博主还要深，比如护肤品成分以及成分背后的工厂都研究的很清楚。他们买护肤品，对自己容颜的打造，不是盲目的模仿，更多的是精明的挑选。”

但对更多消费者来说，购买护肤品还是看商家的宣传。刘女士对记者说，“在购买化妆品的时候，各种功效写得天花乱坠，狠心花大价钱买了，想着贵总有贵的理由。结果回去一用发现实际效果却远不如宣传的，令人大失所望，同时又痛恨商家虚假宣传，害我们花冤枉钱。”

这种情况将在《规范》实施后得到改善，记者查阅《规范》得知，以后化妆品的功效不是想怎么写就怎么写，对于商家标称的效果，需提供相应的试验数据用作支持。尤其是宣称具备祛斑美白、防晒、防脱发、祛痘、滋养、修复这几项功效的产品，要求必须通过人体功效评价试验。对化妆品功效宣称要求更为严格，并且要求应有化妆品注册人、备案人对化妆品质量安全和功效宣称负责，惩罚力度也更大。

杨君表示，《规范》出台之前，行业长期处于不公平的经营状态。注重功效实验、依据标准要求实事求是的正规企业，反而被通过品牌包装、虚假宣传的企业压着打。长此以往，造成劣币驱逐良币的尴尬局面，伤害的不仅是消费者对国产品牌的信心，更可能让我国化妆品行业长期处于落后于国际市场的地位。

业内人士也认为，从新的监管政策看，总体趋势是更加严格且科学，一方面科学调整部分功效划分、设定严格功效宣称条件，另一方面制定负责及惩罚办法，有望推动行业迎来洗牌，专业功能性护肤品品牌迎来更好的发展契机。