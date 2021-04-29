白内障常见误区有多少

俞一波，浙大二院眼科中心副主任医师，医学博士，硕士生导师，中华医学会眼科学分会防盲学组委员。擅长各种白内障的诊断和手术治疗、青光眼和超高度近视的手术治疗、后发障及青光眼的激光治疗，是省内首批开展飞秒激光白内障手术的术者之一。

误区一：眼睛前面有东西飘，是白内障吗？

眼前有蚊子飘的症状是飞蚊症，由玻璃体混浊引起，提示眼底疾病，与白内障无关。

误区二：“白内障可以点眼药水治疗吗？”

白内障的药水不能根治白内障，可能会有一些早期的预防作用，但根治最好的方法是手术。

误区三：白内障要“熟”了才能做手术？

过熟的白内障不仅可能会诱发青光眼和眼内炎症，而术中超声乳化所用的能量也会加大，使手术风险增加，所以提倡白内障手术宜早做。现在白内障手术采用超声乳化加飞秒激光进行，手术时间短，切口小，损伤小，安全性更高。

误区四：白内障不痛不痒不用去看？

白内障通常是无痛的进行性视力减退，发展过程中，如治疗不及时，到达膨胀期或过熟期能够引起青光眼的急性发作。