关注女性雄激素增多症 中国红基会推出月度公益讲座

新华社北京4月28日电（记者徐壮）你了解女性雄激素增多症吗？这一内分泌疾病，正令许多女性遭受着外貌、生殖、心理等方面的痛苦。记者从中国红十字基金会了解到，今年，该组织在每月28日邀请妇科专家推出在线公益讲座，普及女性雄激素增多症的诊疗知识。

在4月28日举行的第4期公益讲座上，北京协和医院教授徐苓讲解了青春期多囊卵巢综合征的诊断与治疗问题。流行病学研究显示，中国女性青春期多囊卵巢综合征总患病率为5.6%，雄激素增多症是青春期多囊卵巢综合征发生和发展的关键因素。

在此之前，已有3位专家分别就“女性雄激素增多症与代谢综合征的关联”“提高多囊卵巢综合征诊断率和治疗率的方法”“女性雄激素增多症可能对子代的影响”等话题进行了月度科普。

中国红十字基金会“赋予·她力量——中国妇科内分泌继续教育公益项目”负责人表示，希望通过每月一次的女性雄激素增多症宣传日活动，结合临床案例深度解析女性雄激素增多症常见问题，助力推动妇科诊疗技术发展，提高中国女性生殖健康水平。