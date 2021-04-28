九部委：精准纠治医疗领域收受“红包”、打击“回扣”等行为

人民网北京4月28日电 （董童）据国家卫生健康委官网消息，近期，国家卫生健康委员会、工业和信息化部、公安部、财政部、商务部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、国家中医药管理局等九部委联合印发了《关于印发2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》共包含以下5方面工作内容：

一是坚决做好新冠肺炎疫情防控领域纠风工作。确保新冠肺炎疫情不出现规模性输入和反弹，是2021年卫生健康工作的首要任务。为了切实保障疫情防控工作成效，今年的纠风工作要点将坚决维护疫苗接种工作顺利实施，打击核酸检测领域违法违规行为作为重要内容。

二是加大维护医保基金安全力度。盯紧群众治病救命的“钱袋子”，不让医保基金变成欺诈骗保者的“唐僧肉”。坚决贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，严查严惩欺诈骗保行为。

三是深入开展重点领域的乱象治理。以影响群众看病就医获得感的“身边事”为切入点，精准纠治收受“红包”行为，保持打击“回扣”行为高压态势，严惩侵害患者合法权益的医疗乱象。进一步畅通针对“红包”、回扣等问题的投诉举报渠道，对实名举报优先办理，严查快结。深入开展卫生健康行业内扫黑除恶，坚决纠正扰乱医疗服务领域行业秩序行为。

四是加大部门联动查处案件和联合惩戒力度。探索专业领域由专业部门牵头，机制单位配合的“专项+”工作模式。依托药品和医用耗材集中采购市场，对涉案的药品和耗材实施信用评级，采取限制或中止挂网、采购，披露失信信息等约束措施。

五是进一步完善行风建设管理制度。持续加强党对纠风工作全面领导，升级完善医疗卫生“九不准”，落实纠风工作的主体责任。全面构建“亲清”型廉洁规范的医商关系。