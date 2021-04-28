宝宝接种计划 孕期提前规划

目前，在全国乃至世界各国，新冠病毒疫苗的接种如火如荼地开展，可谓是人类历史上最大规模的一次疫苗接种。预防接种的作用被寄予厚望，重要性再次得到彰显。4月25日是我国第35个全国预防接种宣传日，4月最后一周则是世界免疫周。可以说特别有意义。在辉瑞中国支持下，广州日报健康有约特别举办了一场预防接种科普直播，邀请了来自疾控和临床的专家，和大家一起从新冠病毒疫苗开始，谈了许多关于预防接种关键的知识点。

专家表示，接种新冠病毒疫苗对社会、个人来说是“双赢”，建议没有禁忌症人群都及早接种。而对于孕妇和18岁以下人群，预防接种也十分重要。建议孕妈妈对于孕期和宝宝出生后的预防接种及早了解，利用好疫苗这一对付传染病的“利器”。

医学指导/广东省预防医学会、广东省免疫规划专家郑惠贞教授，广东省妇幼保健院产科主任温济英主任医师，广州市疾病预防控制中心副主任张周斌主任医师

接种新冠病毒疫苗 非常有必要！

新冠肺炎疫情发生后，大家对疫苗可以说是“望眼欲穿”。不过真正到疫苗来到我们身边，部分人的心理出现微妙的变化。有人认为，在举国上下的努力下，我们国家的疫情防控做得非常好，不出国的话，去打疫苗似乎没有很大必要。

对此，广东省预防医学会、广东省免疫规划专家郑惠贞教授明确表示：“打新冠病毒疫苗，很有必要！”她解释，放眼全球，数据显示，每日依然有数十万的新增病例，累计确诊人数超过1.4亿、死亡人数超过300万，显示现在全球新冠疫情的流行依然非常严峻，疫情依然在高位流行阶段。

而我国得益于强有力的疫情防控措施，人口中感染病例很低，绝大部分人对新冠病毒都没有抵抗力。“从医学上说，对一种传染病获得免疫力，要么是通过感染，要么是通过接种疫苗。所以我们只有通过提高接种率，让我国人群尽快达到一定程度的接种率，才能在人群中形成免疫屏障，才能避免境外疫情输入造成境内疫情的流行。”同时，接种疫苗对于我们个人来说，也能有效避免感染。因此郑惠贞呼吁，不要抱有大意、侥幸心理，只要没有禁忌症，都应该积极接种新冠病毒疫苗。

广州市疾病预防控制中心副主任张周斌主任医师也指出，疫苗是预防传染病最有效最经济的手段之一，对此大家都已有共识，并且把最终终结新冠肺炎疫情的希望都放在了新冠病毒疫苗接种上。当前国内疫情虽然总体平稳，但境外疫情的输入仍然给我们造成持续性的防控压力，因此尽早接种新冠疫苗，让自己率先拥有对新冠病毒的免疫力，受益的首先是我们自己。其次，当人群接种率达到很高的水平后，也就是说大多数人都具有对新冠病毒免疫力后，针对新冠病毒的免疫屏障就建立起来了，这样就可以有效阻止病毒在人群中的传播，从而终止疫情流行。

“所以，接种新冠疫苗，无论是对自己还是对社会，是一个双赢的局面，何乐而不为呢？”张周斌建议符合接种条件的人群：早接种，早受益！

备孕和接种新冠疫苗 互不影响

郑惠贞表示，目前符合条件上市和紧急使用的疫苗，只有一个是绝对禁忌症：对疫苗中任何成分发生严重过敏。也就是说，已经明确知道对疫苗所含成分过敏的人不能打，以及接种第一针后出现严重过敏反应的人，也不能接种第二针。

而其他一些情况，比如正在发烧、患有急性疾病，处于慢性疾病急性发作，没有控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者，还有妊娠期妇女，这些情况是暂缓接种，等恢复健康、病情控制稳定时，对于妊娠期妇女来说，则是生完孩子以后，就可以接种了。目前除了18岁~59岁、没有以上禁忌症情况的人群，都建议接种新冠病毒疫苗，而60岁及以上健康状况稳定人群，药物控制良好的慢性病人群，也是建议接种新冠病毒疫苗的。

而对于未怀孕的育龄期女性，专家同样建议“要种，应该种”。广东省妇幼保健院产科主任温济英主任医师表示，根据目前我国相关指南，妊娠期不能接种新冠病毒疫苗，而对哺乳期女性则推荐高感染风险的人群接种。也就是说对不属于高感染风险的女性，从妊娠期到哺乳期很长一段时间都不能接种。“很多女性朋友来问我，备孕期间能不能接种新冠病毒疫苗。还有人问，丈夫最近接种了新冠病毒疫苗后，是不是就要暂缓备孕了。实际上，这些都是不影响的。而且，我们是推荐育龄期妇女接种新冠病毒疫苗的。”

“另外，如果是不知道怀孕的情况下接种，或者接种后很快就怀孕了，也不用紧张，不需要因为种了疫苗就不能要这个孩子了。现在我们接种的灭活疫苗，基于我们对疫苗安全性的了解，对胎儿是没有风险的。”温济英说。

对于哺乳期女性来说，虽然目前尚无哺乳期女性接种新冠病毒疫苗对哺乳婴幼儿有影响的临床研究数据，但基于对疫苗安全性的理解，也建议对新冠病毒感染高风险的哺乳期女性，比如医务人员、口岸工作人员等接种疫苗。考虑到母乳喂养对婴幼儿营养和健康的重要性，参考国际上通行做法，哺乳期女性接种新冠病毒疫苗后，建议继续母乳喂养。

打针后要大量喝水 不能洗澡？

还有一部分人，则关注新冠病毒疫苗的有效性和安全性。郑惠贞介绍，我国的新冠病毒疫苗，经过临床研究、紧急使用以及在国外大规模接种阶段，积累了大量的研究和真实世界数据，显示我国的新冠病毒疫苗有效性达到了世界卫生组织的要求。而目前全广东接种新冠病毒疫苗已经超过1000万剂次，监测显示，其与正在使用的其他疫苗是一样安全的。

她表示，接种任何疫苗后，均有可能出现轻微反应的，比如接种部位局部的红肿、胀痛、瘙痒等，也可能会出现发热、乏力、头痛、肌肉痛等全身反应，上述这些情况不需要任何处理，大概两三天可以恢复。但如果这些情况三天之后仍然持续存在，或者极个别人出现严重反应，则需要及时就医。由于对疫苗的严重急性过敏绝大多数出现在接种后30分钟内，因此接种后需要在现场留观30分钟。

除了留观30分钟的硬性要求，关于接种后的注意事项，还出现了一些非常细致的说法，比如接种后要喝大量的2000毫升的水、打完针当天不能洗澡、打针后数天内不能喝酒和激烈运动等。

对此，张周斌表示：“一般来说，接种疫苗对个人日常生活是没有什么影响的，接种后也没有特殊要求，只要大家营养均衡、三餐定时，保持平稳的生活状态和作息习惯就可以了。”他进一步解释，接种疫苗后不建议从事剧烈运动、大量饮酒，是因为这些行为本身可能造成身体不适，从而与可能出现的预防接种不良反应相混淆。同理，建议适当多喝水（但不需大量喝水）、加强休息、均衡饮食，也是为了让身体保持在良好的健康状态。“至于不让洗澡的说法，没有这个说法。接种疫苗后当然可以洗澡，只要避免过分揉搓接种部位就可以了。”

自费苗和免费苗同样重要

目前在我国，已知怀孕的女性和18岁以下人群都不能接种新冠病毒疫苗。那么对于处于特殊时期的孕妈和新生宝宝来说，该如何提高抵抗力呢？

温济英说，提高免疫力除了锻炼身体、饮食均衡等措施以外，预防接种的重要性不能忽视。据其观察，很多准妈妈对于孕期和宝宝出生后的预防接种还缺乏足够的了解。实际上，在医学上，有些疫苗是推荐孕妇接种的。“例如在我国最新流感疫苗接种指南里，孕妇属于优先接种流感疫苗的人群，但实际上相关知识还未普及。在美国，也推荐孕妇在妊娠晚期接种百白破疫苗，接种后可以减少宝宝相关疾病的发生，因为是灭活的，妈妈在怀孕中或者不知道怀孕的情况下接种，是没有问题的。还有HPV疫苗，不知道怀孕的情况下打了还能不能怀孕？也是可以的。而活疫苗，孕期是不主张接种的。”

而宝宝的免疫规划，也应该是孕妈妈在妊娠期提前了解的。虽然宝宝在出生时可以获得妈妈的母传抗体“护身”，所以在小月龄时很少患病，可是到了半岁左右，母传抗体水平降到最低，而自身免疫系统尚未发育完成，疾病就逐渐“找上门”。按时接种疫苗，可以有效减少新生儿、婴儿感染的机会。

“妈妈们要知道的是，宝宝出生后，在产科就打过卡介苗、乙肝疫苗两种疫苗了。出院回家之后，妈妈也要提前了解，宝宝从1月龄开始就要到预防接种门诊接种其他疫苗。”温济英指出，现在大家都关注新冠肺炎，是指新冠病毒引起的肺炎，实际上引起肺炎的病原有多种，比如说，肺炎球菌引起的肺炎对2岁以下孩子生活质量和生命都造成重大威胁。肺炎球菌在儿童中的带菌率较高，除了引起肺炎，还可能引起脑膜炎、败血症等可致死致残的疾病。“肺炎球菌疫苗一般在宝宝2、4、6月龄接种，我们建议妈妈，宝宝一个半月大的时候，就可以去了解了。”

专家同时提醒，无论是免费苗还是自费苗，都可以有针对性地预防传染病，让宝宝更健康地成长。“我国实行免疫规划制度，疫苗管理法将疫苗分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。区别在于，前者是由国家付费，个人免费接种；后者则是由个人付费，知情自愿接种，是前者的重要扩展和补充，可以增加宝宝预防疾病的种类，使我们的宝宝抵御更多疾病的威胁。随着我们国家经济实力的提升，相信会有更多的非免疫规划疫苗纳入到免疫规划范围内。”张周斌说。