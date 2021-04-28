中疾控发布“五一”假期提示 旅行归来应自我观察14天

临近“五一”小长假，中国疾控中心发出健康提示，建议重点做好新冠肺炎、诺如病毒肠炎、手足口病等的预防与防范。中疾控提醒，假日期间，境外疫情呈高强度流行态势的可能性大，我国境内面临的疫情输入风险依然较大，应避免前往疫情流行及中高风险地区，特别是避免非必要的跨境旅行。同时，旅行归来应自我观察14天，一旦出现可疑症状要及时就医。

目前我国境内新冠肺炎疫情已得到了有效控制，大部分地区为低风险地区，仅云南德宏州瑞丽市存在中高风险地区，但境外很多国家和地区新冠肺炎疫情仍然持续流行，目前全球绝大多数国家和地区的疫苗接种率仍然较低，短期内不会形成免疫屏障。

中疾控表示，2021年五一假日期间，建议市民避免前往疫情流行及中高风险地区，特别是避免非必要的跨境旅行。同时继续做好自我防护，坚持“防疫三件套”：坚持佩戴口罩、社交距离、个人卫生；牢记“防护五还要”：口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开。

旅行期间，尽量避免到人群聚集、空间密闭、通风较差场所活动。持续做好自我健康监测，出现可疑症状时，及时就诊，并做好防范感染他人的措施。此外，乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便查询。如旅途过程中出现头痛、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、干咳、发热等症状，做好防范感染他人的措施，应立即到就近的医疗机构就诊，并取消或中止旅行。

旅行归来应自我观察14天，一旦出现可疑症状，做好防范感染他人的措施，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。节假日期间还应按照安排接种疫苗，特别是第2剂应在首剂接种后3周及以上至8周内尽早完成，尽量不要因为旅行影响第2剂的接种。（记者 杨绪军）