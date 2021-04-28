天热结石易发作 哪些食物要少吃

“天气逐渐热了，身体里的结石又开始蠢蠢欲动。”在患者中有这样一种说法：结石是热天的病。真的是这样吗？在诊疗中我们发现，温度比较高的季节，如果人体出汗多、喝水少，的确容易引起结石疼痛发作，而且一些食物摄入过多也是结石形成的重要原因。结合门诊中患者关心的有关泌尿系结石的典型问题，与大家交流如何应对结石带来的困扰。另外，五一假期外出游玩时，大家一定记得多饮水，预防突如其来的结石痛。

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B超能不能确诊

泌尿系结石又叫泌尿结石或尿石症，是泌尿系的常见病。这类结石可见于肾、膀胱、输尿管和尿道的任何部位，但以肾结石和输尿管结石最为常见。

其中，肾结石和输尿管结石的典型症状均表现为肾绞痛与血尿。在结石引起绞痛发作以前，患者是没有任何感觉的，直到由于某种诱因出现，如剧烈运动、劳动、长途乘车等，就会突然表现为一侧腰部剧烈绞痛并向下腹及会阴部放射，可伴有腹胀、恶心、呕吐、程度不同的血尿。膀胱结石的主要表现则是排尿中断和排尿疼痛感。尿道结石表现为排尿困难、点滴状排尿、排尿疼痛等。

怀疑得了泌尿系结石，患者需要做什么检查呢？

诊断泌尿系结石最常用的方法是B超检查，可以发现0.3毫米以上的结石。技术熟练的医务人员，利用B超检查全泌尿系的结石更为直观、方便，且对患者无创伤。X线腹部平片可以看到大部分的泌尿系阳性结石，但看不到阴性结石（即X线可以穿透的结石，多见于尿酸结石）。相较而言，CT的诊断结果准确率最高，阴性结石一般需要做CT检查才能够准确判断它的具体部位及大小。

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不同类型结石有何忌口

经研究表明，肾结石、尿道结石均与人体的代谢性疾病、饮食习惯等息息相关，不同性质结石的形成与患者长年累月过量摄入某一类食物密切相关，在饮食上也有注意事项。

泌尿系结石按照性质不同，主要有以下几种。

草酸钙结石 这种结石占人体全部结石的80%以上。由于雄性激素可促进草酸钙形成，因此发病多见于男性青壮年。患者日常需少吃富含草酸的食物，包括菠菜、香菜、芹菜、青椒、西兰花等蔬菜，以及草莓、葡萄等水果，同时适当控制饮用浓茶和限制维生素C的补充。

磷酸钙和磷酸镁铵结石 约占人体全部结石的5%-10%，多是感染后形成的结石。患者应控制尿路感染，饮食上宜低磷酸钙饮食，同时宜多食酸性食物，少进食奶制品和富含磷酸的柠檬汁、可乐、咖啡。

尿酸结石 这种结石占人体全部结石的5%-10%，近年来发病率逐年上升，与现代人摄入过量的肉类和脂肪有关，男性多见。患者应少吃嘌呤成分高的食品，如动物内脏、海鲜、牛羊肉、蘑菇等。

胱氨酸结石 较少见，占人体全部结石的3%。此类结石多是与过多食用富含蛋氨酸的食物有关，如肉类、奶类、蛋类、花生等。

总的来看，泌尿系结石大多因草酸摄入过多，在泌尿道排出时与钙结合形成草酸钙沉积形成。防治泌尿系结石的关键是减少摄入含草酸多的食物，或在食用前用沸水焯一下，以减少草酸含量。

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不疼的结石要不要管

常有患者来询问，身体里的结石如果不疼，还要管吗？医生的观点是：病不能“养”，早晚有一天它会暴露出问题，严重的情况还会促使肿瘤形成。

肾结石和输尿管结石作为异物长期存在于肾脏和输尿管中，不仅会引起感染，还可能摩擦肾黏膜引起血尿，引起泌尿系统梗阻，导致肾积水，甚至使肾功能完全丧失。另外，临床已经证实，结石的长期慢性刺激还有并发肾脏肿瘤的可能。

膀胱结石如果不积极治疗，首先是结石可能进一步增大，使得排出更加困难；其次是容易增加泌尿系感染的几率，严重者因结石长期慢性刺激可导致膀胱肿瘤。

那结石可以自行排出吗？

正常成人的输尿管直径大约在6毫米，所以直径在6毫米以下的结石自行排出可能性大，通过多饮水、多运动、口服排石药物等，也可促进结石排出。而且，结石位置越低，排出时间越短。常见的排石药物主要是中成药，如金钱草颗粒、排石颗粒、肾石通颗粒等，是通过药物利尿及促进输尿管蠕动来实现，也有部分西药有一定的排石作用，如速尿片可通过利尿作用排石；山莨胆碱片可以扩张输尿管；坦索罗辛胶囊可以增强输尿管蠕动。但不是有人理解的将结石溶解排出。如果吃了1个月的排石药仍不见效，最好换个方法试试，以防长期吃药有损肾脏功能。

对于直径大于6毫米的结石，想通过药物排石是很困难的，必要时需借助手术来实现。

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体外冲击波碎石术会伤肾吗

体外冲击波碎石术是治疗泌尿系结石的常规方法之一，是一种非接触性、非侵入性治疗的技术。其治疗原理是利用冲击波在体外将肾及输尿管的结石粉碎成粉末状，再随尿液自然排出体外。有患者看到“冲击波碎石”这几个字，担心这种手术会对身体造成损伤。事实上，能击碎结石的冲击波的确会对肾脏有损伤，但是这种损伤是可逆的。

冲击波的能量作用于周围组织、器官、血管等，可引起疼痛、出血等症状，对于凝血机制正常的患者一般损伤较小，2-3天后症状即可消失，不会留下后遗症。但是，体外碎石前必须得完善相关检查，对于凝血功能异常、严重感染的患者禁止体外碎石，以防出现严重并发症。可以接受这种治疗方法的患者，如果重复治疗2-3次后仍不见效，就应改用其他方法，如手术治疗。

从结石本身来考虑，大于1厘米的输尿管结石、大于2厘米的肾结石，不宜选择体外冲击波碎石术。因为此类结石被粉碎后容易形成“石阶”，阻塞肾脏和输尿管，导致后续处理更复杂，还会增加手术难度。此外，鹿角状和生姜状的结石也不宜采用此法。

具体来说，以下人群不能采用体外冲击波碎石。

有尿路梗阻者：因碎石后结石无法排出，且容易堆积而加重梗阻，故解除梗阻前不能应用此法治疗；

不能治愈的出血性疾病患者：因碎石过程中不可避免地会造成尿路的微小损伤，若已有出血性疾病，可能形成大的出血及出血不止；

肾功能不全者：冲击波碎石可引起肾内微小出血、血肿及水肿，如肾功能不全又需多次碎石治疗，则容易加重肾功能损害等。

体外冲击波碎石术与输尿管软镜碎石术、腹腔镜切开取石术、PCNL（经皮肾镜碎石术）、微通道经皮肾镜取石术等，共同构成了泌尿系结石病的现代治疗体系。其中，输尿管软镜主要用于直径小于2厘米的输尿管上段结石、肾结石及其他碎石方式困难的结石；腹腔镜下切开取石适用于结石过大或输尿管过细不能用输尿管镜碎石的患者；PCNL适用于直径大于2.5厘米的肾结石，尤其是铸形结石和鹿角形结石，以及复杂肾结石、有症状的肾盏憩室结石等；微通道经皮肾镜取石术，俗称“打洞取石”，是在PCNL基础上的创新术式，具有安全可视、创口微小、治疗便捷、取石彻底等特点，但对于设备要求较高。

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如何预防治疗后复发

做了手术，结石是否复发与通过什么方法将其去除没有关系。任何类型的泌尿系结石，治疗后的复发都是一个常见问题。一般在无预防的情况下，5年内结石复发率达到50%，10年内复发率可达到80%。所以，结石治疗后的定期复查非常重要，即使没有任何不适，也建议每3-6个月到门诊复查一次。

泌尿系结石发病多在夏天，天气热出汗多，饮水少、饮水不规律的确是结石发病的主要原因。如果不及时补充水分，小便浓缩，尿液中的结晶就容易积聚形成结石。饮水减少还会导致一些“潜伏”在肾脏的结石脱落到狭窄的输尿管里,患者感到疼痛才知道自己长了结石。

预防结石复发，一是保证每天摄入足够的水分，保持尿量在2000-3000毫升/天，二是可以根据结石的成分调节饮食结构。比如前面提到的，尿酸结石应采用低嘌呤饮食，胱氨酸结石应采用低蛋氨酸饮食，磷酸结石应采用低钙、低磷饮食，含钙肾结石宜避免高钙（不加控制摄入富含钙的食物及不必要的额外补钙）、高盐、高草酸、高动物蛋白、高动物脂肪及高糖饮食。

长期以来，人们认为泌尿系结石患者要限制钙的摄入，因此一些患者甚至都不敢喝牛奶。因为对泌尿系结石的分析表明，结石中有80%是钙质。但近年来的研究结论刚好相反：增加钙的摄入可以减少患泌尿系结石的危险性。

研究显示，少吃富含钙质食物的妇女比多吃的妇女更容易患泌尿系结石。研究者分析认为，发生泌尿系结石的原因不是因为钙太多，而是人体中钙代谢发生了紊乱，造成不正常的“钙搬家”所致，此时骨钙减少，而血钙和软组织中的钙增加。软组织中钙过多会造成结石、高血压、动脉硬化和阿尔茨海默病。增加人体钙的吸收，可刺激血钙自身的稳定，最终降低血液和软组织中钙的含量。

其实，生活中很多人的膳食钙摄入都是不足的，不用过分控制钙的摄入。况且钙在消化道内可与草酸形成草酸钙，进而减少草酸的吸收，这在一定程度上也可以减少泌尿系结石的发生。但要注意，不能过量补钙，请遵医嘱。

（作者：北京地坛医院泌尿外科主任医师）