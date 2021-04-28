北京累计接种新冠疫苗突破1400万人

东城18周岁以上人群接种率达80%

昨天上午，在和平里街道接种点，市民有序接种疫苗。当日，东城区18周岁以上人群新冠疫苗接种率达到80%。 本报记者 武亦彬摄

截至昨天16时，本市累计接种新冠疫苗人数突破1400万人，累计接种剂次达到2357.1万剂，18岁及以上人群第一剂疫苗接种率达71.95%。其中，全市60岁及以上人群接种163.33万人，最大年龄接种者超过100岁。一系列为老人开辟的绿色通道、提供的温馨服务成为各接种点的新标配。

昨天，顺义区后沙峪疫苗接种点外的遮阳棚下，数十位居民坐在“一米凳”上安静地等候入场接种。年过七旬的孙先生刚打算排队，佩戴着医用口罩的工作人员就主动迎上前，笑着说：“大爷，您走这边就行，有老年人的绿色通道，不用您排队。”

不仅快速入场，绿色通道还设有老年人专用电梯和专人引导。孙先生一边掏身份证，一边打算脱外衣，工作人员又拦住他，耐心地解释：“大爷，咱们先来做一个健康咨询，了解清楚您的身体状况，再登记打疫苗。每天都有专业的大夫值班，您放心吧。”

赶上北京空港医院预防保健中心主任李彬在岗，他先细致地询问了孙先生的身体状况，然后熟练地帮他测血压。报完高低压数字后，他嘱咐孙先生：“血压都正常，可以打疫苗。不过，您一定遵医嘱服药，不要因为打了疫苗刻意停药，以免造成不必要的健康风险。”

不到10分钟，孙先生签了知情同意书，完成了疫苗接种。引导孙先生到留观区坐好，工作人员说：“您要在这儿观察30分钟，有什么不舒服随时叫我。您也可以看看电视，我们播放的是新冠疫苗接种注意事项和疫情防控知识。”

30分钟后，孙先生跟工作人员挥挥手，安全离开接种点。他说：“整个过程比想象得还快，很感谢大家给老年人提供的关照。”

后沙峪疫苗接种点的一位工作人员介绍，接种点还为有需要的老年人提供专车接送和全程陪护。截至4月27日，顺义区60岁以上人群接种12.37万人，接种率达81.91%。

这只是一个缩影，全市很多接种点都提供了类似的护老服务。怀柔区怀柔镇将临时疫苗接种点开进了敬老院，提供上门接种服务。遇到行动不便的老人，医生和志愿者主动走进老人房间，在床旁为他们进行登记、检查、接种、留观等。通州区人民商场疫苗接种点也开辟了老人绿色通道，提供分时预约等服务。

孩子们也为疫苗接种贡献了自己的力量。“防新冠、不松懈、打疫苗、别迟疑、群防疫、建屏障……”最近一个月，东城区崇外街道儿童之家的小志愿者们自发朗读“接种三字经”，向社区里的居民宣传着接种疫苗的重要性。

截至昨天16时，海淀区、朝阳区新冠疫苗累计接种超过200万人，顺义区、大兴区、丰台区和昌平区累计接种超过100万人。全市累计接种剂次达到2357.1万剂，其中1401万人完成第一剂接种，956万人完成两剂次接种。（记者 孙乐琪）

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居民影展致敬“最美逆行者”

本报记者 程功摄

昨天，朝阳区安贞街道疫苗接种点办起居民摄影展，居民拍摄的一百余幅图片，记录着安贞地区的医生、社工、快递员、保洁员等普通人的战疫故事，以此向保护居民健康的“最美逆行者”致敬。

张罗起这场摄影展的是史超齐劳模工作室和安贞街道总工会。史超齐说，工作室总共48位志愿者，都是安贞居民。过去一年多，大家用镜头定格下数千个抗击疫情的动人瞬间。照片中的主角全都是在安贞街道生活、工作的普通人。每一幅照片都有一个故事。

居民影展将持续到“五一”假期之后。安贞街道办相关负责人说，这是街道第三次在劳动节前夕举办摄影展，以此弘扬劳模精神，向劳动者致敬。（记者 朱松梅）