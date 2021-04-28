让疫苗筑起一生的健康防线

今年4月25日是第35个全国儿童预防接种宣传日。我们特为读者盘点从0岁到100岁可以接种的疫苗，并邀请权威专家解答与预防接种相关的热点问题。让预防接种为你、我、他/她的健康树立一份坚实的保护屏障。

儿童

免费疫苗和收费疫苗怎么选？

目前我国把疫苗分为免疫规划疫苗（俗称一类疫苗或免费疫苗）和非免疫规划疫苗（俗称二类疫苗或收费疫苗）。家长该如何选择？什么办法可以减少折腾？深圳市宝安区疾病预防控制中心副主任医师陆碧茹给出权威建议。

哪些疫苗免费，哪些收费？

免疫规划疫苗：政府免费向公民提供，不收取任何费用。卡介苗是在宝宝出生时就接种，乙肝疫苗（出生时种第1针、1月龄种第2针、6月龄种第3针），脊髓灰质炎三价混合疫苗（出生后2月龄、3月龄、4月龄时分别接种），百白破混合制剂（出生后3月龄、4月龄、5月龄时接种，在宝宝一岁半到两岁时再复种一次百白破混合制剂）。在宝宝四岁时，还要复种一次脊髓灰质炎三价混合疫苗。麻疹疫苗是在宝宝出生后第八个月时接种，在宝宝6岁时要复种一次麻疹疫苗，6岁时也应该同时复种一次百白破混合制剂。

非免疫规划疫苗：是指由居民自愿接种的其他疫苗。广东省目前提供的非免疫规划疫苗包括：水痘疫苗、肺炎球菌疫苗、轮状病毒疫苗、B型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗、流感疫苗、EV71疫苗、狂犬病疫苗等，还包括进口的乙肝疫苗、五联疫苗等。

免费、收费疫苗怎么选？

无论是免费还是自费的疫苗，都能起到预防疾病的作用。认为“免费疫苗预防的疾病重要，自费疫苗预防的疾病不重要”，陆碧茹表示这种想法是错误的。

该如何选呢？当一种疫苗既有免费也有自费时，免费疫苗同样具有非常好的安全性和有效性，家长可以结合自身实际选择；有些疫苗只有自费的，在“知情、自愿”的情况下接种。国内多地托幼机构儿童传染病发病监测数据显示，居前列的疾病包括水痘、流行性腮腺炎、流行性感冒等传染病，以及易导致重症的EV71病毒引起的手足口病，都可以通过接种疫苗来预防。而预防水痘、流感、EV71病毒引起的手足口病的疫苗都属于自费疫苗。如果在孩子生病与接种费用之间进行选择，这个决定就不难作了。

有什么办法可以少折腾？

《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》显示，在孩子6岁前，仅是免疫规划疫苗，需要接种22-25针次（部分疫苗选用灭活或减毒活疫苗接种的针次有差别），其中17-18针次集中在一岁半之前。

如果加上非免疫规划中的水痘疫苗、肺炎疫苗、轮状病毒疫苗、流感嗜血杆菌（Hib）疫苗、流感疫苗、肠道病毒71型（手足口病）疫苗等，孩子上小学前大约需要接种40针次。这意味着孩子出生满月后就得频繁跑接种门诊打疫苗。

怎样才能少跑接种门诊呢？有两个办法：一是一次跑门诊接种多种疫苗（左右上臂、左右大腿都可以作为接种部位）；二是减少接种总针次（可选择联合疫苗）。

女性

9～14岁是接种HPV疫苗最佳年龄

文/羊城晚报记者 张华

宫颈癌好发于50来岁的女性，是目前最常见的女性生殖系统恶性肿瘤之一。广东省宫颈癌防治专业委员会主任委员、中山大学附属第三医院妇科主任李小毛教授接受记者专访介绍，宫颈癌的发病率逐年上升，并有年轻化趋势，在中山三院妇科就收治了不少25岁以下的宫颈癌患者。其实宫颈癌是可以通过提前接种疫苗来预防的，我国建议HPV疫苗接种的重点人群为13～15岁女孩。

哪些女性应该接种？

李小毛教授说，宫颈癌是目前人类所有癌症病变中唯一一个病因明确的癌症。就是高危型HPV持续感染，最后导致了宫颈癌。有研究数据显示：80%～90%的女性在一生中都会感染HPV，初次性生活后是感染的高峰时段。

“女性在感染HPV病毒后，目前并没有哪种药物对清除HPV有良好的疗效。因此，预防就变得格外的重要了。令人欣慰的是，我们有了HPV疫苗，而且是安全可靠的。”李小毛教授介绍，“目前，国内有国产二价，进口二价、四价和九价HPV四种疫苗。是世界上疫苗种类最全的国家之一。”

哪些人可以接种HPV疫苗呢？李小毛教授称，其实易感人群都可以，在《疫苗管理法》里规定，按照疫苗的说明书和免疫规划里规定9～45岁女性可以接种HPV疫苗。”

需要提醒大家注意的是，在未发生性生活的女性中接种HPV疫苗效果最佳，其中9～14岁是世界卫生组织推荐的接种HPV疫苗的最佳年龄段。中国《子宫颈癌综合防控指南》建议HPV疫苗接种的重点人群为13～15岁女孩，这是因为低年龄段接种疫苗，诱导出的抗体水平越高，产生的免疫反应会更好。

接种疫苗后仍需定期筛查

李小毛教授向记者介绍了HPV疫苗的接种程序，即接种程序为0、1、6或者0、2、6方案。就是第一针与第二针，间隔一个月以上；第二针与第三针，间隔三个月以上；总共在一年之内完成接种。“因为种种原因导致接种时间延误半个月一个月，没有什么太大影响，不用担心。准备要怀孕，就暂缓接种。如果0/1/6接种期间，怀上了，也没有关系，继续怀孕。”

专家还指出，即便接种HPV疫苗后，也不能忽视定期筛查，因为HPV病毒的高危型有很多，目前的疫苗没有包括全部的型别。

中老年人

有条件这三种疫苗要接种

文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 刘庆钧

据统计，截至2019年年底，我国60岁及以上人口超过2.5亿，占总人口的18.1%，是全球唯一一个老年人过亿的国家，预计到2050年我国60岁及以上老年人口数量将接近5亿，人口老龄化为中老年疾病负担加剧奠定了人口基础。中老年人因免疫力随着年龄的增长而不断下降，成为众多疾病的易感人群。

广州中医药大学第一附属医院老年病科主任廖慧丽建议，中老年人根据自身情况，选择接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗、重组带状疱疹疫苗来预防中老年人最常见的几类感染性疾病，为自己的健康树立一份坚实的保护屏障。

带状疱疹疫苗

廖慧丽介绍，带状疱疹的发病率随年龄增加而增加。带状疱疹除了会在身体单侧出现成群的水疱，令人饱受皮疹之苦外，最常见的并发症是带状疱疹后神经痛（简称PHN），导致灼烧、电击、刀刺般疼痛，发生率随着年龄增加而上升，部分患者的疼痛甚至可以超过一年以上，有的可以达到十年甚至更长，对老年患者自身和家属的生活质量都有非常大的影响。接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段。在全球18个国家和地区的临床试验中，重组带状疱疹疫苗显示出高达90%以上的带状疱疹保护效力，有效降低了50岁及以上人群发生带状疱疹的风险。50岁及以上人群可自愿接种，为两剂接种程序，间隔两个月打第二剂。

流感疫苗

与其他年龄人群相比，60岁及以上老年人患流感后相关门急诊、住院及死亡负担较重；且患慢性基础疾病的老年人感染流感病毒后，更易出现严重并发症，死亡风险更高。因此，WHO 发布的《流感疫苗立场文件》推荐老年人为流感疫苗优先接种人群之一。流感病毒发生突变的频率很高，因此流感疫苗要每年都打。接种流感疫苗后一般需要15天左右的时间产生有效的保护性抗体。所以，建议要在流感流行高峰前的1个月左右就开始接种，才能更有效地发挥疫苗的保护作用。

肺炎球菌疫苗

别把肺炎当小事，老年人得了甚至会要命。有统计数据显示，老人肺部感染的死亡率为36%，而80岁以上老人肺炎的死亡率则在50%以上，在世界卫生组织2018年发布的一个公报中，下呼吸道感染位居死因的第四位。中华医学会呼吸病学分会发布《中国成人获得性肺炎诊断和治疗指南》指出，年龄大于65周岁，及伴随有慢性肺部疾病、心脑血管疾病、糖尿病、慢性肾功能衰竭等疾病的，长期居住养老机构以及吸烟者，推荐接种肺炎疫苗，可降低合并感染带来的疾病风险。近几年，在北京、上海、昆明等越来越多的城市给60岁以上的老人免费接种23价肺炎疫苗。（记者 余燕红）