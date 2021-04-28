产能稳步回升 一斤猪肉降到了十几元

一大早，朝阳区大黄庄便民早市人头攒动。“瞧！100元不到买这么多，前尖肉每斤只要17元，比之前便宜多了！”家住定福庄西街的张大妈提着刚买的排骨和猪前尖肉，喜滋滋地走出菜市场。

近来，不少市民感受到，猪肉价格持续回落。农业农村部发展规划司司长曾衍德近日在新闻发布会上表示，随着供需形势持续改善，猪肉价格已连续12周下降，回落至每公斤40元左右，同比下降约25%。

在朝阳大悦城的永旺超市里，肉禽冷柜标出整块前臀尖15.9元一斤的特价，前来买菜的吴女士表示：“现在猪肉价格确实比之前降了，我每天买菜能明显感觉出来，之前都30多元一斤，现在实惠多了。”

青年路益民购物中心的猪肉摊主牛红星对猪肉价格回落深有体会。“开年来猪肉价格一直在下降，瘦肉从之前的22元一斤逐渐降到20元，后尖肉也从原先的18元一斤降到了16元。”牛红星表示，近期猪肉进价明显降低，猪肉零售价也随之下降。

生鲜电商的猪肉价格也回落明显。美团买菜平台400克猪后尖价格为14.9元，400克猪前排为23.8元，200克瘦肉为9.9元。京东到家APP显示，永辉超市十里堡万科店的前腿肉为19.9元一斤。采购人员对于猪肉降价也感受明显。席美兰在中国传媒大学附近做了近20年肉夹馍生意，她告诉记者，去年猪肉价格曾一路涨至每斤30元左右，今年开年以来感觉到进价一路下降，现在基本维持在每斤16元左右。

新发地最新数据显示，4月23日，新发地市场白条猪批发平均价是25.75元一公斤，周环比下降5.5%，月环比下降15.30%，比去年同期下降31.79%。上周白条猪的日均上市量环比大幅增加，年同比也有20%的增幅。

针对猪肉价格连续回落的情况，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华在近日的新闻发布会上介绍，最近几个月，猪肉价格快速下降，目前已回落到本轮生猪产能恢复以来的最低点。根据监测，4月第三周，全国集贸市场猪肉价格是每公斤38.96元，连续12周回落，同比下降27.6%，比1月份第三周的最高价格降低了15.26元，比去年的最高价（2020年2月份第3周）降低20.68元。近期猪价大幅回落的主要原因是生猪出栏明显增加及春节之后猪肉消费下降。据国家统计局统计，今年一季度末全国能繁母猪存栏4318万头，恢复到2017年年末的96.6%，生猪存栏4.16亿头，恢复到2017年年末的94.2%，猪肉产量1369万吨，同比增加31.9%。

陈光华表示，按照常年猪价的走势，随着猪肉消费增加，端午节前后肉价可能会出现一波上涨，但从前期新生仔猪量来推算，预计二季度市场供应总体宽裕，价格不太可能超过前期的高点。综合来看，猪肉供应最紧张的时期已经过去了，后期供应会越来越宽松。

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蔬菜市场批发价月内降12.5%

本报讯（记者 孙颖）“五一”假期临近，蔬菜供应情况如何？记者昨天从新发地市场获悉，目前蔬菜日供应量稳定在2万吨以上，随着蔬菜供应主产地整体由南往北移，80%的蔬菜运输距离在500公里以内，可实现采摘后12小时内到达北京。运输、保鲜、损耗成本下降，菜价也有所下降。新发地市场蔬菜批发加权平均价相较月初下降12.5%。

在新发地市场西红柿交易区，一辆辆货车排得整整齐齐，与冬天时相比，货车体量小了不少。在新发地市场经营茄子、西红柿多年的商户赵士刚介绍，现在的西红柿来自河北，路程不到300公里，早上地里收，下午就到新发地了。“不仅运费下降了，新鲜度还提高了，西红柿的批发价每斤1.7元左右，很实惠。”

新发地市场董事长张玉玺表示，目前市场每天进场的货车有3000多辆。蔬菜供应整体上由南往北移，以山东、河北、河南等地的蔬菜供应为主。“运输距离缩短，运输车辆变小，很多蔬菜都是头天晚上采收、第二天一早运抵市场，或者当天采收当天运抵市场，无需额外的保鲜成本。”张玉玺说，今年北方地区气候条件非常适宜农产品生长，蔬菜生长速度加快，供应相应增加，目前蔬菜价格出现了明显下降。新发地市场蔬菜销售数据统计，蔬菜批发加权平均价已经从本月初的每斤1.36元下降到每斤1.19元，降幅达12.5%。“五一”期间本市蔬菜供应充足，价格稳定。

新发地市场水果供应量也在稳步提升，已从春节后的每天1.4万吨左右增至现在的每天1.7万吨至1.8万吨。