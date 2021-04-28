失眠未愈又汗多 专家辨证话缘由

医案 郑某，60岁+，反复失眠出汗多

今年已60多岁的郑姨，性格开朗，也没有高血压、糖尿病等慢性疾病的困扰，身体比不少同龄人要硬朗。去年家里迎来了一个新成员——小孙子，郑姨为帮忙照顾小孙子，生物钟颠倒，夜间容易醒，醒了难入睡，早上起来困得不行。近来还爱出汗，稍动一下就满头大汗，晚上特别明显。到各大医院做了相关检查，也没发现什么特别问题，西药、中药吃了一轮，睡眠状况有所改善，但还是出汗较多，腰酸，膝关节也疼痛，头晕，胃口不佳，大便也稀烂，总感觉力不从心。于是在家人陪伴下，来找广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德（德叔）求治。

解谜：肝肾亏虚，气阴不足

德叔门诊接诊的失眠人群中，不少是带娃、情绪焦虑引起的，除了新晋妈妈，也不乏退休族。中医认为，步入老年，五脏精气逐渐衰减，其中肝、肾的消耗最为突出。在郑姨这个年纪，肝肾本已逐步亏虚，阴血不足，再加上带娃的额外消耗，导致“不堪重负”，因此出现失眠、情绪低落这些肝阴不足的症状。而夜间汗出、力不从心、腰酸、头晕等都是肝肾亏虚、气阴不足的表现。治疗上，德叔以滋补肝肾、补气养阴为法。郑姨服用中药1周后，睡眠已明显改善，其他症状也逐渐改善，整个人也精神了许多。

预防保健 按摩点穴，缓解疲劳

德叔提醒郑姨这类人群，平时要适当锻炼身体，建议练八段锦或太极拳等，以柔筋健骨、行气活血、调节五脏六腑。还可配合穴位按摩，除了缓解疲劳，还有温补脾肾、补益气血的作用。具体步骤如下：

1，开天门和抹双柳。用拇指从眉心印堂穴向上推揉至发标中点的神庭穴，至皮肤微微发红，此为开天门；再从眉头攒竹穴沿眉弓抹揉至太阳穴，至皮肤微微发红，此为抹双柳。

2，摩头皮。双手五指屈曲，指腹从双侧额部向后颈部梳抹如梳头。“头为诸阳之会”，是手足三阳经汇聚的部位，有众多穴位，可振奋阳气、缓解疲劳。

3，搓肾府。双手搓热，掌心覆盖在腰眼处，上下搓摩腰部至有发热感。中医认为“腰为肾之府”，搓腰可刺激肾气。

4，点按足三里。足三里是全身强壮穴位，点按足三里可增强气血，缓解疲劳。

德叔养生药膳房 党参黄精炖瘦肉

材料：猪瘦肉300克，党参20克，黄精20克，枸杞20克，生姜3-5片，精盐适量。

功效：补气健脾，养阴敛汗。

烹制方法：诸物洗净，猪瘦肉洗净切片备用；将诸物洗净，放入瓦煲内，加清水1500毫升(约6碗水量)，武火煮沸后改文火炖2小时，放入适量精盐调味便可。此为2-3人量。（记者 林清清 通讯员 沈中）