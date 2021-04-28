世卫组织等机构联合发布《2030年免疫议程》

本报布鲁塞尔4月27日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：26日，世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟联合发布《2030年免疫议程》，旨在推动疫苗接种，挽救更多生命。世界免疫周为每年4月最后一周，其目的是促进疫苗接种以保护各年龄段人群免患疾病。

《2030年免疫议程》的主要目标包括：到2030年实现儿童和青少年时期接种基本疫苗的覆盖率达到90%；将完全没有接种疫苗的儿童人数减少一半；完成500个国家或地方引进新疫苗或未充分利用的疫苗，如针对新冠病毒、轮状病毒或人乳头瘤病毒的疫苗。如果该议程得到全面实施，全球将避免约5000万人死亡，其中75%来自低收入和中低收入国家。

世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟等机构呼吁各方采取紧急行动，同时各国领导人等应明确承诺实施《2030年免疫议程》。此外，医药行业和科研人员应加强与政府和资助者合作，加快疫苗研发，确保持续供应负担得起的疫苗。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 16 版）