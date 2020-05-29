丁浩川：健康险的价值导向是促进健康

人民网北京5月29日电 28日，优加健康董事长、总裁、联合创始人丁浩川做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“完善健康保障体系 构建美好生活”主题论坛上，丁浩川就保险机构如何提升产品服务模式创新，如何提升全民保险意识，以及商业健康保险如何助力国家医改等问题，从与保险机构深度合作的第三方视角谈了自己的看法。

关于保险机构如何提升产品创新，丁浩川从四个角度进行了阐述。一是根据细分市场、细分人群进行产品设计；二是通过产品设计时要充分考虑防治结合，通过产品引入防治结合理念来实现对人群的有效健康管理；三是商业健康保险要坚持让客户健康真正受益的价值导向，要从为用户带来增量型健康促进中受益而不是从“病差、费差、利差”中受益，只有坚持这个导向，健康保险行业才能够进入一个更加良性的发展轨道；四是将促进健康的专业服务保险化。要在保险保障责任设计上附加更多专业健康服务，把促进健康的专业服务保险化，也就是服务保险化，把事前管理和事中管理作为着眼点。

关于保险机构如何提升服务创新，丁浩川表示，首先保险公司应该从用户角度出发提供产品和服务，要坚持用户需求导向。在这样的基础上融合互联网思维，通过对用户进行精准画像，提高对用户场景更多的动态捕捉和认知能力，在恰当的时间、恰当的场景给其推送服务，保险公司未来也应该更多的借鉴跨行业公司的经验，通过差异化的服务或者产品推送，给客户提供更好的服务。

据丁浩川介绍，优加健康定位于科技驱动、智能连接医疗和保险的服务和产品创新平台，一端连接三甲医院及医生、驻点护士、健康管理机构、互联网医药、医疗数据六大协同性网络；另一端通过智能化供应链赋能平台，连接了近百家商业保险公司和互联网平台。在保险行业合作方面，配合诸多保险公司实施了和推进了产品创新、服务创新、风控创新，产品和服务覆盖承保人群近千万。

针对如何提升全民保险意识，丁浩川表示，疫情发生以来对民众的保险意识产生了积极的影响，包括国家近期对商业健康保险的创新和互联网医疗的导向也很明确，在这样的契机下，引导民众对健康险价值的认知从事后的保障向事前的管理和事中的服务转移，可促使商业健康保险真正发挥促健康、保健康的社会价值和用户价值。在这个过程中，“第一，保险公司提供的服务要强调精准性和获得感。第二，产品要有专业度和价值感，在医疗健康层面的产品和服务设计要尽量使用权威机构、权威专家的研究成果、理论工具和方法论。”丁浩川建议到。

最后，丁浩川就商业健康保险可以在哪些领域助力深化医改提出建议。他谈到，首先，从供应端来说，商业保险公司未来可以与公立医疗体系有更多的直接的合作，包括更积极的参与公立医疗的专科联盟建设、分级诊疗的推广、互联网医疗平台和体系的搭建等。第二，从需求端来说，可以积极探索基于家庭医生或者区域性医疗服务组织，再结合互联网医疗和科技赋能手段，以管理式或者服务加风险包干制为核心的产品创新。一方面可以给到用户更精准的基于价值和效果为衡量的服务，另一方面帮助保障对象和人群维持合理的医疗费用开支，发挥健康险更好更多分担全社会整体医疗消费开支的补充价值。

此外，丁浩川也表示，虽然这个过程还存在一些难点和挑战，包括家庭档案共享、个人健康数据维护、动态信息监控、有效效果衡量等多个方面还有不少法规政策支撑和落地技术等问题需要解决，但相信“健康中国”的时代潮流将引领行业不断加快这一方向上探索和进步。