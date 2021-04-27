建立家庭疫苗规划为全生命周期护航

从呱呱坠地到白发苍苍，疫苗在一个人生命的各个阶段提供着免疫接力，可以说是生命中最“长情”的陪伴。

在4月25日第35个全国儿童预防接种宣传日，北京医院医学部门诊药房药剂师李同舟，作为一名刚刚上岗7个月的新手爸爸，分享了自家预防接种的趣事。面对母亲的不理解和孩子的不乐意，李同舟对上科普、对下安抚，积极带孩子打疫苗，“疫苗是孩子的金钟罩、铁布衫，可以让孩子在成长过程中更加健康平安，也可以让常年奔忙的父母多一份安心。希望父母们放下顾虑，通过一个小家的努力为国家的免疫长城作贡献。”李同舟说。

据了解，自1978年我国实施预防接种和免疫规划以来，已取得了辉煌的成绩，通过免疫规划阻断了本土脊髓灰质炎病毒的传播，使成千上万孩子避免了肢体残疾。2004年以后，通过实施儿童免疫规划，已经连续多年没再出现过本土儿童白喉病例。曾在我国流行的麻疹，去年已降到只有800余个确诊病例。

“健康中国战略提出‘以治病为中心’向‘以人民健康为中心’转变，对个人来说，全生命周期的健康保护和护理某种意义上是从接种第一针疫苗开始的。”国家卫生健康委疾病预防控制局二级巡视员崔钢说。

近年来，随着专家和媒体科普的深入，公众对疫苗的关注度和整体认知也在不断提升。近期，由南方周末和丁香园联合发起的“全国公众疫苗认知调研”显示，公众对于疫苗的全生命期保护及家庭疫苗规划格外关注，近九成公众赞成并呼吁建立家庭疫苗接种本，以提醒家庭中每位成员进行疫苗接种。

在参与调研的6种疫苗中，被调查者对新冠疫苗认知度和接种意愿度均位列第一。被调查者对6种疫苗知晓率排序为：新冠疫苗（96%）、乙肝疫苗（92%）、流感疫苗（89%）、HPV疫苗（83%）、肺炎疫苗（64%）、带状疱疹疫苗（48%）；受调查者对6种疫苗的接种意愿排序为：新冠疫苗（81%）、乙肝疫苗（70%）、流感疫苗（65%）、HPV疫苗（57%）、肺炎疫苗（38%）、带状疱疹疫苗（29%）。此外，大众对疫苗的整体认知度不断提升，85%的公众认可接种疫苗可以预防疾病。

以往，很多公众对于疫苗接种人群的认知主要聚焦在儿童，值得一提的是，本次参与调研的共有12674人，其中622人是医生，受调查者年龄段覆盖00后到60后，结果显示，各年龄段人群均认为自己需要接种疫苗，85%的被调查者认可接种疫苗可以预防疾病。根据去年公布的《全国大型免疫力认知调研》结果，这一数据仅为47%。调研还发现，每个人对疫苗的认知还会影响身边人接种疫苗的决策。90%医务工作者会督促家人接种成人疫苗。

中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，很高兴看到这个结果，看到人们对于疫苗全生命期保护的认知在不断提升。“疫苗能够在生命的各个阶段，保护我们及我们所爱的人免受各种严重传染病的侵害，它对我们的保护会贯穿一生。这也正是今年全国预防接种日的主题——‘接种疫苗，防控疾病，守卫健康，守护一生’。”

中华预防医学会副会长、北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行院长杨维中指出：“我国通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效保护了广大儿童的健康和生命安全。其实不止儿童，每个家庭成员都可以通过接种疫苗来得到全生命周期的保护。”

他表示，有健康的家庭才有健康社会，才能更好地促进健康中国建设。“如果能像儿童疫苗接种本一样，每个家庭都有一个自己的家庭疫苗接种‘本’，建立起自己家人的疫苗接种规划，将对不同人群在不同阶段及时接种起到积极的推动作用，提醒家人，从我做起，时刻关注，保护全家。”

冯子健说：“从调研结果我们看到，新冠肺炎疫情暴发后，公众不仅对新冠疫苗认知度高，同时对于疫苗价值的认知有了很大的提升。疫苗是预防传染病最有效的方式，在人类与疾病抗争的历史中，疫苗发挥着不可替代的作用，可以说，疫苗的价值就是生命的价值。”

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安呼吁，更多专家和媒体参与到免疫规划宣传中，帮助公众，特别是年轻父母了解儿童免疫规划的重要性和疫苗相关知识，积极参与到计划免疫和免疫接种工作中。他还强调，希望大家积极参与接种新冠病毒疫苗，使我国尽快通过预防接种形成免疫屏障，从而有效阻止新冠病毒在我国的传播，提升我国控制新冠疫情的效率。