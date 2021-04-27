医卫法律专家谈“肿瘤治疗黑幕”：过度医疗属违法行为，大多数医生不这样

近日，临床医生张煜在网上发布长文揭露“肿瘤治疗黑幕”引发舆论震荡。4月19日，国家卫健委在其官方信息平台回应称，关注到“北医三院肿瘤内科医生反映肿瘤治疗黑幕”有关网络信息后，高度重视，立即组织对有关情况和反映的问题进行调查核实。

张煜在长文中指出，相当比例的肿瘤患者支出了不必要的昂贵花费，并且有一定比例的患者因为不规范甚至错误的诊疗而死亡。张煜列举了一位人财两空的肿瘤患者，这位患者在接受上海交通大学附属新华医院副主任医师陆巍救治后，不幸去世，并欠下十多万元债务。

张煜表示，这位患者因为陆巍的治疗方案“花费增加10倍且更早死亡”，这其中包括舍弃费用较低的治疗方案，改用了“费用急剧升高的奇葩二线治疗方案”以及无效、昂贵、不合法的NK治疗。张煜称这样的诊疗方案是典型的过度医疗行为。

中青报·中青网专访了中国医院协会医疗法制专业委员会常务副主任委员兼秘书长，国家卫健委信访、医政医管、法制咨询专家，北京市华卫律师事务所主任郑雪倩。

作为医疗卫生法律领域专家，郑雪倩有着30多年处理医疗纠纷经验，她表示，2020年6月开始实施的《基本医疗卫生与健康促进法》明确指出，医疗卫生人员应当遵循医学科学规律，遵守有关临床诊疗技术规范和各项操作规范以及医学伦理规范，使用适宜技术和药物，合理诊疗，因病施治，不得对患者实施过度医疗。这是国家第一次把“过度医疗”写入法律，之前侵权责任法的用词是“过度检查”。

郑雪倩说：“因为过度医疗很不好界定。虽然我国很多疾病都有规范的诊疗指南，但是每个人的情况都是不一样的，当患者出现特殊情况时，医生不能不管，因此可能会有一些调整方案。”这些超出诊疗指南的尝试性探索就成了是否为过度医疗的模糊地带。

郑雪倩认为张煜发文揭露“肿瘤治疗黑幕”的重要价值在于，让国家重视这件事并规范肿瘤治疗，同时也提醒医生自律。国家卫健委在回应中指出，相关问题一经查实，将依法依规严肃处理，绝不姑息，并将继续推进肿瘤诊疗管理工作，进一步健全管理制度规范体系，加大监督指导力度，确保相关要求落实到位，着力提升肿瘤诊疗规范化水平，维护人民群众健康权益。

郑雪倩在接受采访时强调，张煜医生的文章虽然引发了众多关注，“但并不代表所有的肿瘤治疗都不规范，过度医疗只是极少数现象，大多数医生不这样。”长期处理医疗纠纷案件的郑雪倩担心，中国刚刚在抗击新冠肺炎疫情过程中稍微缓和的医患关系可能因为这次事件遭到破坏。

郑雪倩表示，过度医疗更多的时候是一个伦理问题，她给记者讲述了自己参加过的一次某医院医学伦理委员会的会议。也是一位癌症晚期患者，国内已知的治疗方案都已经用过了，但仍然无效。患者得知当时国外的一家药企正在进行一款新药的临床试验，据说疗效不错，但药还未上市。患者想要买这款未上市的药治病，但是药企需要他在国内开具处方。

这个案例不仅提供了规避过度医疗的一个解决方案。同时也说明了肿瘤治疗的复杂性与不确定性，尤其是在治疗晚期恶性肿瘤时该问题会更突出。如何在探索性治疗和规范性指南方面作好平衡？郑雪倩认为，包括国家卫健委、国家医保局在内的政策法规方面的监管一定是必需的；此外，医院也要做好相关自查工作，这其中包括对新技术诊疗流程的伦理审查，复杂肿瘤的用药方案要开展多学科会诊或者请示科室内上级医生的审核；最后，医生要做好个人自我约束，不仅要依法执业，还要在诊疗过程中考虑患者的体验。

上述各种监管措施的实施，最终都要落脚在医生要客观地为患者讲清利弊，征求患者同意，而不是主动诱导。

张煜医生此次揭露的“肿瘤治疗黑幕”的一个核心争议点在于，价值数万元的NK疗法是患者自己要求的还是医生诱导。根据相关报道，去世患者的女儿坚称这个治疗方案是陆巍推荐的，而陆巍则在接受媒体采访时表示不是他介绍的，是家属从别的途径了解到并来咨询的，陆巍讲述完原理后，家属决定采用NK疗法。

目前，医患双方孰是孰非，尚无官方定论。4月19日，国家卫健委在其官方微博账号@健康中国 发布介入该事件的调查公告后，引发网友热议。经过多天的舆论发酵后，记者发现在，这条微博下点赞最多的留言是：“好好调查一下！既不能寒了医生的心，也不能寒了患者的心！”