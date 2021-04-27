“儿子，你在去帮助别人的路上，如果还好，告诉妈妈一声，一定要告诉妈妈。”2021年清明节，一位母亲失去了挚爱的儿子，北京清华长庚医院失去了一名优秀的“清华医学英才”。

年仅27岁的王倬榕医师，因在家中突发脑意外，经抢救无效最终与世长辞。忍受着巨大的哀痛，家人决定捐献器官：“我的儿子是一名医生，他很伟大，他一直在帮助别人，他一定想帮助更多的人。”王倬榕的肝脏、肾脏、心脏、肺脏、角膜，挽救了5位危重症患者的生命，使两位双目失明的患者重见光明。这是一名医者最崇高的情怀，也是他对医学事业最后的奉献。

王倬榕医师是北京大学医学部八年制博士毕业生，大学时期品学兼优，曾获休斯顿奖学金、瑞年奖学金、中美宜和奖学金和优秀科研奖等多项表彰，毕业后进入清华大学“医学英才计划”，进行卓越医师能力培养。在大家的印象里，王倬榕敬业负责，竭力帮助每一位患者，“是个特别靠谱的孩子”。他在风湿免疫科进行的全英文报告令科室同仁交口称赞。他理论扎实得“问不倒”。他每一次的交班、查房、病例记录都认真详尽，用心对待每一个科室的临床轮转。

抢救期间，北京清华长庚医院第一时间派出专家组协调会诊、抢救。王倬榕家人决定捐献器官后，经协调，王倬榕被护送回他最熟悉的地方接受最后的评估和器官捐献——清华长庚重症监护室，一个王倬榕不久前还在轮转培训的地方。那时他日夜抢救着患者，如今他让生命以另一种形式延续。

昔日的同袍惋惜心痛，但也由衷地敬佩，因为他以赤诚的己身诠释了医者的大爱情怀。通过器官捐献，继续传递着爱与希望。