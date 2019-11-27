我国器官捐献与移植量亚洲第一

11月26日，国家卫生健康委在上海虹桥机场举行例行新闻发布会，介绍我国人体捐献器官转运绿色通道相关情况。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，目前，我国年器官捐献与移植数量已位居亚洲第一位、世界第二位，国际能开展的大器官移植手术在我国均能开展，肝脏、心脏、肺脏移植多个单中心移植数量位居世界前列。

据介绍，2010年～2019年10月，我国累计完成公民逝世后器官捐献2.6万余例，捐献大器官突破7.4万个。2019年上半年，我国完成公民逝世后器官捐献2757例，较2018年同期增长9.5%；捐献器官数量达7186个，较2018年同期增长3.6%。

器官运输直接关系着人体捐献器官移植的成功与否。2016年5月，国家卫生计生委联合多部门发布《关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知》，建立了以民航、高铁为核心的人体捐献器官转运绿色通道工作机制。自该机制建立以来，我国器官转运时间平均缩短了1小时～1.5小时，器官利用率提升6.7%。

民航局运输司副司长徐青表示，2019年1月～9月，全国民航共开通人体捐献器官航空运输绿色通道1665次，运输人体捐献器官1744例，共有22家航空公司承运人体捐献器官。

据了解，我国已逐步形成了人体器官移植工作的5大体系：一是人体器官捐献体系，主要职能是宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、人道救助、参与公平分配；二是人体器官获取与分配体系，主要职能是识别转介潜在捐献人、知情同意、器官获取、器官功能维护与器官分配；三是人体器官移植临床服务体系，由器官移植医院负责器官移植手术和移植患者的术后随访；四是人体器官移植科学注册体系，主要职能是器官移植手术和术后随访数据的收集与分析；五是人体器官捐献与移植监管体系，主要职能是对器官捐献、获取、分配、移植与术后管理进行监管。（首席记者姚常房 特约记者宋迪文）