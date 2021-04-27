医生：酒精成瘾系精神疾病,自行戒酒危害大

很多患者喝了20多年的酒，甚至几乎每天都要喝一斤多白酒，不喝到醉酒状态不罢休。多年来，身体因为常年嗜酒而出现多种疾病，记性差、脾气大、敏感多疑等。有些患者因身体不适去医院检查出了肝硬化中晚期，才下定决心要戒酒。没想到突然戒酒，却出了状况:心慌、浑身颤抖、大汗淋漓、行走不稳、神志不清、满口胡话等。

被酒瘾“绑架”20余年，

突然戒酒却出意外

很多喝酒的人，也许是家族性遗传的缘故吧，比同龄人更喜欢沾酒，不过，年轻那时候情况还好，只是喜欢喝酒而已，平常不喝酒也行，没有成瘾。

然而，近十多年来，有些人就会发觉自己真地上瘾了，每天起床后第一件事就是想喝点酒，一天不喝酒，手就抖得像抽风。只要喝几口酒，手抖的症状会减轻消失。家人多次劝说其戒酒，均以失败告终。直到查出了身体的重大疾病，才决定断然戒酒，但是有些戒酒的人却没那么容易做到，很多人一戒，却出现了意外，有的险些出了大事。

戒酒要在专业医生

指导下科学规范进行

济南远大脑康医院戒瘾科主任郭树杰解释说，上述症状属于典型的戒断综合征。由于已经嗜酒成瘾，无论是生理还是心理已对其产生了严重的依赖性。突然戒掉，会产生手抖、说胡话和狂奔等神经错乱现象。重者，还可能昏迷甚至濒死。这类患者由于出现营养障碍，一般都体质瘦弱。久而久之，其性格、智能及情感都会发生改变。

对于嗜酒如命的“酒鬼”来说，突然完全戒酒是很危险的事情，容易诱发中毒状态和精神错乱，而且也难以长期坚持下去，一旦忍不住就会偷酒喝。他们反复戒酒都难以坚持“滴酒不沾”，严重的挫败感容易让其故态复萌。戒酒最好在专科医生指导下进行，可结合药物和心理治疗去除酒瘾。