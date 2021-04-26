助力精准诊断 微卫星不稳定检测试剂盒学术研讨会召开

4月24日，为推动全国MSI的规范化检测，微卫星不稳定检测试剂盒学术研讨会召开。国内外200多位专家学者共聚一堂，就MSI的检测适用人群、检测的临床价值、未来探索问题及肿瘤领域基因检测的现状和发展方向进行探讨。

四川大学华西医院病理科步宏在开场致辞中表示，精准治疗的前提是精准诊断，MSI的规范化检测将进一步助力精准诊断。中山大学附属第六医院院长文卫平表示，早筛、早诊及精准治疗都离不开基因诊断，基因诊断为当前受到普遍关注的免疫治疗提供了很好的指引方向。“医学科技工作者的最终目标都是为了患者的健康，希望大家能够不忘初心，继续努力不断地帮助肿瘤患者。”

会上，中国工程院院士林东昕介绍了基因异常与肿瘤发生发展的关系，以及各大肿瘤中关键驱动基因的演进历史。他提到，一系列强调基因诊断等新性技术发展和基因测序行业规范政策的出台，推动了基因检测行业发展，将来肿瘤研究的主战场是早筛早诊和早治，基因检测已推动肿瘤早筛和防治关卡前移。

现场嘉宾共同见证由四川大学华西医院病理科步宏教授、中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会邢金良主审，北京医院病理科刘东戈主任主编的《微卫星不稳定规范化检测指导》新书发布。

邢金良认为，MSI的规范化检测对病理工作的规范化有积极作用，更重要的是能给广大肿瘤患者提供精准、可靠的检测结果，指导临床免疫治疗，使患者获益。

此外，为助力我国病理学发展，桐树基因向精鉴·北京病理学发展基金会捐赠基金。

会上，上海桐树生物科技有限公司创始人兼CEO严令华表示，MSI检测试剂盒获批历时近5年，随着这次成功获批，MSI检测将正式进入具有资质和检测能力的医院及第三方临检机构，对于规范肿瘤行业MSI检测，助力临床医生制定诊疗方案，惠及30多万例MSI-H的肿瘤患者非常有意义。未来，桐树基因将继续在分子诊断领域深耕，力求让每一位病理科医生拿到精准检测报告，造福更多肿瘤患者。