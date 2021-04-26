中疾控发布五一假期提示 做好这些享受平安健康小长假

人民网北京4月26日电 （记者孙红丽）据中国疾病预防控制中心官网消息，中国疾病预防控制中心近日发布健康提示：今年五一假日期间，要重点做好新冠肺炎、诺如病毒肠炎、手足口病、蜱传播疾病、动物传播疾病和食物中毒的预防与防范。

新冠肺炎预防：避免前往疫情流行及中高风险地区，特别是避免非必要的跨境旅行。继续做好自我防护，坚持“防疫三件套”：坚持佩戴口罩、社交距离、个人卫生；牢记“防护五还要”：口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开。旅行期间，尽量避免到人群聚集、空间密闭、通风较差场所活动。持续做好自我健康监测，出现可疑症状时，及时就诊，并做好防范感染他人的措施。已接种过第1剂新冠疫苗者，不要因为旅行影响到第2剂的接种。

诺如病毒肠炎预防：常洗手。不吃未烧熟煮透的食物和未经消毒的奶。不喝生水。不吃不干净的水果和蔬菜。不接触病人、病人呕吐物、排泄物及其污染物品、污染环境。

手足口病预防：注意个人卫生，尤其是手部卫生。不与他人共用物品。不接触病人及其污染物品、污染环境。不在未经消毒处理的游泳池中游泳或玩耍。手足口病流行期间，尽量避免带孩子参加集体活动。

蜱传播疾病预防：野外活动时，做好个人防护，应穿长袖衣裤，扎紧裤腿，裸露皮肤涂抹蚊虫驱避剂，避免在草地、树林等环境中长时间坐卧，防止蜱叮咬。

动物传播疾病预防：避免进入野禽等动物栖息地，不接触、不食用野生动物。尽量避免直接接触任何动物，特别是来历不明动物；不吃未烧熟煮透的动物产品；选择新鲜、安全的动物食品原料，加工时生、熟分开。

食物中毒预防：选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅就餐。不食用来历不明的食物。不采集、不食用不明野生菌及野生植物。