老少融合 养老新模式打开温情的窗

在中国传统观念影响下，许多人认为送父母到养老院就是不孝。最近，都市剧《八零九零》开播引发热议，该剧不仅直面当代老年人的生活现状，并且关注到“老少融合”的养老新模式，为沉重的养老话题打开了另一扇温情的窗。

老年人与年轻人邂逅

热播剧聚焦“最热”社会群体

养老题材剧《八零九零》近日热播，不同于以往专注于老年群体的类型剧，而是独辟蹊径，将视角聚焦在九零后管理养老院，八十岁老人和九零后在一起生活相处，发生的啼笑皆非的故事。

剧情放在老人赡养、关注老年人生活、老年人与年轻人之间的邂逅，“老小孩”和年轻人间因养老院约束而打嘴仗，具有社会气息和现实意义。年轻人与老年人能够相互接纳感染，使得两代人都能够更加积极有态度地生活。观众可以从剧中深切体会到人与人之间淳厚而真挚的情感，从而关注到对自己家中老人的关心与陪伴。

“老少融合”的欢乐喜剧温暖催泪，写实了居家养老和养老院养老的优缺点，“没头脑+不高兴”式的经典喜剧套路让人大呼过瘾。其实，每位老年朋友的性格和生活习惯有所不同，家庭情况也因人而异，是否要送父母到养老院，关键还是要尊重老年朋友的意愿，根据实际情况决定。

从年轻人的视角解读养老问题，笑点密集哭点自然，“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”养老不只是老年人的事，也是年轻人应该思考的事。八十岁老人和九零后，承载了中国最热的社会话题的两个群体，老年人的养老，年轻人的择业情感，两代人全方位的三观差异。这些话题藏着太多包袱。

年轻人志愿服务抵房租

国内探索“老少融合”新模式

在国内，有许多“老少融合”的养老新模式写照。

杭州绿康阳光家园养老院，是杭州市最大的共建民营养老机构。搬入该院的年轻人每月只要支付300元租金就可以入住，但他们每个月必须为老人提供至少20个小时的志愿服务，可以是教老人使用智能手机、书画、音乐、舞蹈、插花等，陪伴看电视电影等。这是由滨江团区委和区民政局共同推出的“陪伴是最长情告白”志愿服务中的一个新模式。

2017年，绿康阳光家园养老院迎来了教画画的范姑娘和教电脑的小伙子李晓阳。年轻人没有了住房压力，老人也有了年轻人的陪伴，但后来年轻人都相继离开了。2018年，该院对外招募，大学本科毕业等学历、在市区没有住房的单身青年，都可申请入住，名额很快就被抢光。2019年，又有年轻作家入住该院。人气作家凌晨认为，自己在服务老人的同时，还可以增加创作素材。她坚持做志愿者服务多年，入住时就规划好志愿服务项目。杨云海学国画，根据特长他开了书法课，许多老年学员报名。

一方面，年轻人因减轻住房压力而欣喜；另一方面，老年人则因为有了他们这些新鲜血液改变了生活方式，他们放弃麻将开始学书法、英语，养老院不再暮气沉沉。

杭州“老少交融”的模式并不是我国第一例养老新模式。2017年，上海市普陀区的养老机构望年荟也探索出“老少融合”的养老新模式。除了传统的养老床位，还增加了专供年轻人入住的“公益床位”，该院优先考虑拥有一定医护专业技能的医学院学生，孵化养老人才。以低于市场价的租金吸引志愿参与养老事业的年轻人，志愿者可以通过陪伴照护老人积累积分，达到一定数额即可抵扣当月部分租金。

这家养老机构坐落在一栋大楼里。老人的居住区分布在高层，第13层是专门开辟出来供年轻人居住的公益房——“志愿者之家”。整个楼层共有14个房间，都是留给志愿者居住。志愿者要通过院方考核才能入住，可参加的志愿活动有五大类，包括陪护类、教学类、娱乐类、户外类、技能类等。

他山之石可以攻玉

国外“代际相处”有先例

年轻人入住养老机构的模式，在中国养老业内引发关注。其实，年轻人通过付出劳动，换取免费或廉价住宿权益的模式，在国外已有先例。

美国西雅图的一个组织，将养老院和幼儿园开在一起，组成了一个“代际学习中心”，意即让不同辈分的老人和幼童在一起“学习”。该中心每周向孩童开放五天，可选择全日制、半日制或每周两到三天都行。孩子跟老人们一起搞形式多样的活动，如唱歌、跳舞、画画、做饭或讲故事，或者只是进行参观。如此一来，能让老人重新发现自我价值，获取乐趣和欢笑，也能让孩子比之前更能接受残障老人，意识到人的衰老过程。

德国是欧洲人口密度最高的国家，近年来其人口的老龄化程度也远远超过法国和英国。在1992年德国就开始发展“在居住中提供帮助”计划，可以为大学生在养老院或是长者家中提供一间比较廉价的住房。作为回报，大学生需帮老年人做家务且提供力所能及的照顾。

德国这种养老模式在其周边国家也很流行。荷兰一家名为Humanitas home的养老院，为孤独的老人们想出了一个特别的办法——将该院多余的房间，免费租给当地租不起房的大学生。而大学生们的任务就是付出他们的时间，每个月至少花30小时陪伴老人，相当于每天花一小时。他们可以带老人们出去散步、教他们用电脑、一起看电视，让他们用罐装颜料在纸板上喷涂学会涂鸦艺术。老人们高兴地表示，学会了发电邮、浏览互联网、看视频等。学生们不仅不用付房租，并且乐于和老人一道工作。他们付出耐心和时间，就可以带着老人赶时髦讲笑话，听他们讲过去的故事，这些正是老人需要的陪伴和倾听。

年轻人为老人的余生捎去欢乐，用年轻人的活力驱赶老人的孤独和压抑；在养老院常见的生老病死，也让年轻人明白了生命的短暂和脆弱。“代际相处”，让彼此获得了生活经验和智慧。文/王珉