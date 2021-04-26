北京五一发放45亿消费大礼包

“2021北京消费季”将于4月28日正式启动，五一期间，北京市重点商业企业将持续面向在京消费者发放现金券、折扣券、满减券等多项消费大礼包超45亿元。北京青年报记者了解到，整个消费季贯穿今年多个节假日和“双11”“双12”等重要促消费节点，近千项促消费活动惠及市民。

聚焦八大领域 打造五新板块

据市商务局介绍，今年的北京消费季将聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等8大领域，打造五新板块。

其中，新场景板块将组织开展夜京城、北京音乐角、网红打卡地评选等170余项商旅文体促消费活动，推出一批新消费地标、商圈、生活圈，以新供给引领新消费。新趋势板块，将汇聚50余家电商平台、1000余家品牌企业开展双品网购节，及第二届网络直播大赛等130余项活动，打造“数字+”消费新生态，促进数字消费和新型消费。新能级板块，将聚焦首发、首秀、时尚、智能等新消费潮流，开展360余项首店首发、精品时尚、智能智造促消费活动，助力提升品牌、品质、品味消费。新势力板块，将以国潮品牌和体育健身为主线，集聚新势力，开展国潮京品节、8·8北京体育消费节等120余项活动。新体验板块，将充分利用北京特色资源，开展北京文化旅游节、玩转京城美食、农民丰收节等180余项活动，提升美景、美食、美丽乡村等消费新体验。

同时，市商务局会同市疾控中心制定了“2021北京消费季商业服务业企业常态化疫情防控工作方案”，指导活动参与单位严格落实“四方责任”，统筹做好商业服务业企业疫情防控和促消费工作，促进全市商业服务业安全有序运行。

一主多辅 全城一节

北青报记者了解到，4月28日晚，“第三届全国双品网购节暨2021北京消费季”将在北京首钢园主会场启动。启动活动将结合当下消费新趋势、新亮点，搭建运动体育、科技、旅游、美食和国潮夜经济五个各具特色的线上线下消费场景，通过全景沉浸式体验方式盛大开启。

按照“一主多辅、多点开花”的形式，各区在当天同步启动分会场活动，营造“全城一节”浓厚氛围。比如，东城区将在来福士购物中心启动“燃购东城”消费季；朝阳区将在蓝色港湾启动“炫彩朝阳”消费季，在北京欢乐谷举办《欢乐魔方》《奇幻东方》《魅力北京》电音秀等夜间首演，为市民呈上科技与生活交汇、文化与艺术融合的视觉盛宴；延庆区将在世园公园启动第二届国际花园节；怀柔区梭草鱼世界将开启大型夜游光影秘境，推出水幕电影秀、国际大马戏等精彩演出。

周周有活动 月月有亮点

结合节假日和重要促消费热点，2021北京消费季将聚焦汽车、家电、家居等大宗商品消费，餐饮、文化娱乐、旅游等服务消费以及健康、信息等新兴消费热点，鼓励线上线下企业加强合作，推陈出新，培育消费新业态、新模式，开发消费新场景、新体验。

市商务局二级巡视员赵立宗介绍，每月将重点围绕消费节点、消费热点，开展网红打卡和拔草行动、北京音乐角、北京信息消费节、8·8北京体育消费节、北京网络直播大赛、北京国际时尚节、北京首发节、国潮京品节等重点活动，培育形成一批带动作用大、示范引领性强的专项活动，共同打造北京消费季品牌。

消费者可通过“北京市商务局”微信公众号以及“北京时间”APP，进入北京消费季专题页面，了解今年北京消费季的具体内容、活动详情以及商家优惠信息。

文/本报记者 李佳

举措

准备百亿消费礼包 多家平台发放补贴

北京青年报记者了解到，2021北京消费季期间，北京市重点商业企业将持续发放累计百亿元的消费大礼包，惠及全市消费者，京东、苏宁易购、美团等多家平台将发放补贴。

2021北京消费季抢先在五一假期送出实惠。电商平台、线下企业、金融机构共同发力，不仅线上购物能够享受福利，在线下商圈、超市、餐厅消费也可获满减优惠，就连打车、叫外卖、买景区门票也能直接减钱。

京东将在4月28日至5月5日期间发放35亿元消费券，覆盖家电、通讯、电脑数码、时尚、美妆、家装、消费品、户外运动、宠物等海量商品。同时，4月28日21时-24时，京东还将与北京卫视开展《2021欢乐购》北京消费季大直播，当天直播间更有0元抽奖送好礼。

苏宁易购计划全场景投入40亿元消费补贴，其中将于4月28日至5月5日期间，发放通用无门槛“无敌券”50万张，总金额达5000万元。“无敌券”使用有效期至5月10日，将覆盖包括大家电、消费电子、生活电器等多品类产品。

国美、大中电器卖场在北京消费季期间发放补贴超10亿元。其中北京国美6.7亿消费券贯穿全年，4月28日至5月5日将率先发放605万张价值5400万元的消费券，活动线上线下齐发，线上真快乐APP，线下包括北京国美所有门店。北京大中3.96亿元消费券，覆盖“520”“618”“企业周年庆”“818嗨购节”“双11”“跨年双旦”等全年多个消费节点。

外卖平台方面，美团将通过线上线下同步发放1.75亿元消费券，使用商户覆盖平台全品类北京商户，包括到店餐饮、外卖、美团买菜、美团优选、打车、酒旅、门票等，仅五一期间就发放150万张消费券，结合不同业务属性，满减面值不等。

多点及北京物美计划向北京市民共计发放5800万元补贴，其中包括500万张“满79减10”消费券可用于到家全品类商品，每天发放62.5万张。叮咚买菜计划发放价值超1亿元优惠券，五一期间发放45万张，全年发放1000余万张。盒马鲜生将发放8亿元消费券。

北京多家商场也将推出购物体验活动。万达商业发放50万张消费券，共计补贴1000万元；大悦城控股北京大区旗下商场补贴超390万元；北京华联购物中心北京区域14家门店将补贴96万元。

58到家精选将在消费季启动到五一假日期间，发放360万元到家便民服务消费券，全年内将根据当季陆续加大力度展开优惠活动。e袋洗仅在五一期间就将发放20万张10元直减券。

此外，天猫、淘宝将通过各类满减、满赠、礼券等优惠，在不同时间节点推出美食盛典、新国货大赏、吃货节、直播盛典等各类促消费活动。（李佳）