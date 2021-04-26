深圳发布五一期间交通出行指引
2021年五一假期即将来临，市民出行集中，预计城际、市内交通将出现不同程度拥堵。为有效把握道路交通运行情况，深圳市交通运输局运行中心利用海量交通运行数据，结合疫情防控期间市民出行规律，对五一假期期间城际、市内交通出行拥堵状况进行预测，为市民提供出行指引参考。
一、指引概览：
（一）高速公路出行方面：预计4月30日（假期前一天）15：00起，龙大高速公路、机荷高速公路、水官高速公路等主要高速将出现局部拥堵。
（二）市内交通枢纽方面：预计4月30日（假期前一天）18：00－19：00时段深圳北站、宝安国际机场等市内交通枢纽周边道路通行压力增长显著。
（三）市内出行方面：
1．景区方面，预计莲花山公园、深圳湾公园、世界之窗、欢乐谷等景区仍为市民出行游玩的热门选择，周边道路运行压力将有所上升，建议市民尽量错开5月1日——2日（假期第一天、假期第二天）高峰时段前往；
2．商圈方面，预计罗湖国贸－东门老街、宝安壹方城－海雅缤纷城、南山海岸城等商圈周边道路通行压力较大，客流量、车流量将在5月1日（假期第一天）、5月5日（假期第五天）较为集中。
二、城际出行指引
（一）高速公路整体交通运行预测
预计2021年五一假期4月30日（假期前一天）15：00前后运行速度下降趋势显著，并于20：00前后达到最低峰值，龙大高速公路、机荷高速公路、水官高速公路等主要高速将出现局部拥堵。假期期间深圳市高速公路交通运行情况有所好转，整体运行将处于基本畅通及畅通状态。具体如下图所示：
深圳市五一假期高速运行日变趋势预测
[编辑：孙逊]
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