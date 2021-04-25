陕西强化部门协作 着力强化出生缺陷 

近日，陕西省卫生健康委、民政厅、医保局、残联等四部门联合印发《关于加强出生缺陷防治救助保障工作衔接的通知》，着力强化部门协作和制度完善，指导各地全面加强出生缺陷防治救助保障工作衔接。出生缺陷防治是提高出生人口素质、保障儿童权益的重要举措，同时也是一项系统性工程。

近年来，陕西省政府先后出台加强困境儿童保障、建立残疾儿童康复救助制度、建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度等多项政策，从不同层面对强化出生缺陷患儿筛查发现、残疾儿童康复救助、困境儿童保障等工作作出系统部署，取得了良好成效。

此次，陕西省卫生健康委等四部门结合自身职责，通过加强信息交换沟通，有机衔接出生缺陷防治与民政救助、医保报销、康复救助政策，形成通力合作、齐抓共管的良好局面，从筛查到诊治再到康复救助的出生缺陷防治全链条闭环管理模式得到加快建立。