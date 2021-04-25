5G助力 超声可视化针刀技术专科医联体在京成立

4月24日，中日友好医院超声可视化针刀技术专科医联体暨国家远程医疗与互联网医学中心超声可视化针刀微创技术委员会成立大会在北京召开。据悉，本次会议由国家卫健委直属国家远程医疗与互联网医学中心、中日友好医院主办。国家卫健委、国家中医药管理局、中华中医药学会、中日友好医院的相关领导出席了此次会议，包括80多家医疗机构的两百多位医疗界专家和相关从业者到场参加了此次会议。

全体与会嘉宾会议现场合影。主办方供图

“超声可视化针刀技术专科医联体的成立，体现了各级医疗机构履职担当的精神和态度。”中日友好医院党委书记宋树立表示，中日医院将提供相关服务保障和协调工作，为医联体顺利开展工作做好后盾。“实实在在地让基层群众受益，成为广大患者的福祉，成为民族的福音。”

为促进超声引导结合针刀技术的推广，推动各医疗机构之间的协同合作，增进超声可视化针刀微创技术相关领域的学术交流，国家远程医疗与互联网医学中心批准成立超声可视化针刀微创技术委员会，中日友好医院同时批准成立超声可视化针刀技术专科医联体。

作为本次大会主席，中日友好医院李石良发言表示，专科医联体的成立，可有效统筹、整合、优化、合理配置专科医疗资源，使患者获得科学、便捷、经济、高效、连续的医疗照护。同时，积极推动各级专科医师继续教育和学习，促进专科医生水平同质化发展，共同为我国医疗事业做出贡献。

专科医联体的成立仪式。主办方供图

本次超声可视化针刀微创技术委员会的成立，也为推广中医药文化现代化提供了良好的平台。中华中医药学会秘书长王国辰在讲话中指出，“超声可视化针刀微创技术委员会的成立必将促进超声诊断及介入引导等新技术在针刀临床的应用，进一步促进针刀医学的学科建设，提高中医药文化的竞争力。”

值得特别关注的是，5G+高速通信技术的加入，让可视化针刀微创技术的远程诊疗成为可能。通过5G+远程技术，一线三甲医院的专家可将手术操作的手法和超声影像实时传输给基层医生进行教学培训；基层医生亦可实时请教专家教授对自己的操作进行指导。国家远程医疗与互联网医学中心办公室主任卢清君在讲话中表示，5G+高速通信技术将助力超声可视化针刀技术，真正降低各地百姓的就医成本，为百姓提供便利、稳定、可靠的医疗服务，为医生提供方便、快捷、高效的行医渠道。

在社会层面上，“5G+可视化针刀微创技术不仅治‘病’，还可治‘贫’，为患者大幅度减轻医疗费用负担的同时，为社会减少医疗等各种资源的浪费。”国家中医药管理局医政司医疗管理处处长王瑾表达了5G+可视化针刀微创技术远程诊疗项目的发展前景。