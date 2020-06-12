王国辰：提升中医药的现代化水平 推动中医药国际化

人民网北京6月12日电 为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界，7日下午，由人民网·人民健康和中国健康促进基金会、中华中医药学会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化发展论坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会在人民日报社报告厅举行。中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰出席大会并表示，中医药需要加速融入国际医疗体系，荟萃多方资源，促进国际交流与合作，不断提升中医药的现代化水平。

“目前我国的疫情得到有效的控制，我们取得了阶段性重大的战略成果。在此次疫情防控过程中，中医药人用实际证明了中医药的重要作用。”王国辰表示，中华中医药学会在疫情期间，共有144名分会委员从全国各地奔赴武汉，积极投入到疫情防控和医疗救治中，与此同时，协会及相关分支机构积极的联系企业或个人捐款捐物。

在此次新冠肺炎疫情的防控中，中西医协同作战，取得了重大的战略成果。王国辰介绍，新冠肺炎疫情席卷全球，中华中医药学会主动与国际学会组织和机构取得联系，并积极搭建国际交流合作平台，邀请国内一线的专家分享中国在抗击新冠肺炎疫情期间的经验和做法，宣传中医药在抗击疫情中的特色优势和经验做法，扩大了中医药的国际影响。“世界需要中医药，中医药也需要加速融入国际医疗体系。推动中医药创新与现代化，促进中医药的国际化发展，更好地为全人类服务。”

王国辰进一步表示，“中医药的接受和使用还存在着不同程度的门槛，要想达到人人有条件使用和应用中医药，还有一段很长的路要走。”

对于未来中医药发展，他提出，要荟萃多方资源，服务发展大局，为国家制定中医药海外发展的政策提供决策参考。进一步促进国际交流与合作，让中医药成为“一带一路”沿线国家共建共享的优质卫生资源。通过互学互建，吸收借鉴其他国家的优秀经验和做法，不断提升中医药的现代化水平。