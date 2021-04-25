让基层诊疗为患者预后打好“地基”

由江苏省卫生健康委员会与江苏省人民医院共同发起的“江苏省基层特色肿瘤科孵化项目”本年度开展系列规范化诊疗巡讲会，首场巡讲会近日在苏州张家港市举行。江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）肿瘤科主任束永前表示，癌症患者的诊疗无法靠几家知名三甲大医院、几位知名专家来兜底，重头仍然在基层。推进基层特色肿瘤科建设，提升县级与基层医生诊疗水平，是在为肿瘤的治疗、为患者的寿命打好“地基”。

记者了解到，由江苏省卫生健康委员会与江苏省人民医院共同发起的“江苏省基层特色肿瘤科孵化项目”于2020年9月拉开序幕。该项目将通过江苏省人民医院的成熟平台，建立县级与基层医院规范诊疗标准，提升县级与基层医生诊疗水平，共同来推进基层特色肿瘤科建设。

项目于2021年开展系列规范化诊疗巡讲会，巡讲会首站来到了苏州张家港市，与周边县级及基层医院肿瘤科专家一起，聚焦胃癌这一癌种。

在束永前看来，患者确诊后能生存多久，更像是在盖高楼，是一项立体的工程，这座楼能盖多高，地基打得深不深、好不好，关系重大。“大部分的患者初期的诊疗，都是在基层，如果‘地基’挖得浅，甚至就没有挖，直接从平地盖楼，那专家水平再高也回天乏术，楼盖不高，很快就会倒掉的”。

束永前表示，江苏省卫生健康委员会与江苏省人民医院共同发起“江苏省基层特色肿瘤科孵化项目”，也是希望能把国际上的最新研究成果和三甲医院的治疗经验，下沉到基层，使得基层患者在家门口也能获得与三甲医院同质化的医疗服务。（记者 杨彦）