新冠病毒继续出现新变种 卫健委专家童朝晖：老年人仍需重点防护

目前全球新增新冠肺炎确诊病例数已连续8周上升，病毒继续出现新的变种。面对新的疫情防控形势，国家卫健委新冠肺炎医疗救治组专家、北京市呼吸疾病研究所所长、北京朝阳医院副院长童朝晖介绍，病毒来源不同，由此造成的病情轻重也不一样，但从当前救治情况来看，60岁以上老年人仍是新冠病毒易感人群，应当做好重点防护。

童朝晖介绍，今年1月石家庄发生聚集性疫情，大多数患者都在农村，年纪偏大、基础性疾病较多，病情相对比较重。通化市聚集性疫情中，患者多数是参加健康讲座后受到感染的老年人，重症病人平均年龄在70岁左右，给救治工作带来了很大的挑战。“早在武汉的时候，我们就观察到了新冠病毒和非典病毒的不同。非典主要攻击肺部，但新冠病毒是攻击人体多器官，包括肺、心脏，甚至脑血管、肺血管、心血管等，还包括凝血纤溶系统。所以，非典患者中年轻人居多，而新冠肺炎患者以60岁以上、有基础性疾病的老年人居多。”

经过一年多的抗疫实战，童朝晖表示，目前我国已经形成了一套比较完善的新冠患者救治方案，即根据病情，给予患者合理地氧疗和呼吸支持策略，是无创还是插管，需不需要高流量吸氧等都有了明确的规范；规范合理地进行俯卧位治疗，一般要求16小时以上效果更好；输入高滴度新冠肺炎康复期患者的血浆；积极预防的抗凝治疗。“目前公认这些治疗是积极有效的，可降低重症患者的病死率，保护人民生命安全。”

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婴儿宜及早接种轮状病毒疫苗

本报讯（记者 赵鹏）轮状病毒造成的腹泻至今是5岁以下儿童死亡的第二大原因，而及时接种疫苗可带来长达7年的保护。4月25日是全国儿童预防接种宣传日，记者昨天获悉，业内专家集体呼吁宝宝应在6至12周及时接种第一剂五价轮状病毒疫苗。

每年4月的最后一周是“世界免疫周”，在中华预防医学会指导下，2021全国儿童预防接种宣传日轮状病毒家庭系列活动在京启动。中华预防医学会副秘书长张伶俐介绍，世卫组织数据显示，全球5岁以下儿童中，每年或有约22万人死于轮状病毒感染。不仅如此，目前治疗轮状病毒感染没有特效药，年幼的孩子往往要靠自身抵抗力“扛过去”。

轮状病毒可在玩具表面存活数天，其分布也极为广泛，那么家长该怎么办？“宝宝只有及早接种疫苗，才能达到早保护的目的。”张伶俐说。

“有条件的地区或轮状病毒疾病负担较重的地区，可考虑尽快将轮状病毒疫苗纳入免疫规划。”中国疾控病毒病预防控制所所长助理段招军称。

中国疾控病毒病预防控制所研究员李丹地则透露，在我国轮状病毒每年可导致约1200万例发病、300万例需就诊。

对此清华大学第一附属医院保健科副主任医师郑东旖提醒市民，五价轮状病毒疫苗的接种程序要求相对严格，宝宝6至12周内应接种完第一剂，最后一剂则应在32周前接种上，家长不要错过时间点。