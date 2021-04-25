北京疾控中心计划免疫所所长吴疆：奋战五昼夜制定出新冠疫苗紧急使用方案

走进吴疆的办公室，办公桌上摆满了资料和书籍，上百个行业防疫指引文件和各阶段疫苗接种方案陈列在书柜中——从去年1月至今，北京市疾控中心计划免疫所所长吴疆带领着团队，在幕后默默工作。只要有需要，他和团队成员一定会到场与各行各业的专家共商防控对策，按照市委市政府的要求，经过大量数据研究和实际调研，将科学防控指引和方案落到笔头。

去年6月，新冠病毒疫苗研发初见成效，为了加强本市重点人群的防护工作，吴疆按照国务院联防联控机制和北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组的工作部署，带领团队开始研究如何在疫苗尚未上市的情况下开展紧急使用。“哪些人群最先接种，如何培训基层医务人员完成接种，疫苗接种后可能会出现哪些症状，出现异常反应后如何处置……这些都需要我们考虑周全。”吴疆说，当时，面对存在很多未知因素的新冠病毒以及最新研发出来的疫苗，没有可以直接借鉴的经验，只能参考其他疫苗的接种经验，摸着石头过河。

之后的5个日夜，吴疆和同事干脆住在了办公室，研究国内外文献资料，组织临床专家讨论……在市疫苗研发和接种小组的直接领导下，他和团队迅速制定出《北京市新型冠状病毒疫苗紧急使用实施方案》等9个技术性文件，为紧急使用的顺利开展奠定了基础。

新冠疫苗进入大规模人群接种后，吴疆和团队也没有停下脚步。判定高血压、糖尿病等常见基础病人群是否适合接种，研究慢性病人群能否接种，逐步放开60岁以上老人接种……每个阶段，他和同事都需要依据基层各个接种点和各区疾控中心上报的接种监测数据，查阅各类文献，组织专家研讨，制定疫苗接种策略，保障全市接种工作有序推进。

每天，吴疆要参与全市的疫苗接种工作调度会。会议结束，夜色已深，他还要根据工作部署和各区工作专班反映的问题，连夜带领团队投入到疫苗监测数据分析、文件撰写等工作中，经常一干就干到凌晨两三点钟。熬夜虽是常态，却丝毫不会影响他白天的工作。早晨8点，同事们准会在办公室、会议室见到他忙碌的身影。

大量书写工作，让眼底原本就有病变的吴疆视力急剧下降。眼睛难受时，他就捂上一只眼，两只眼睛轮换着看电脑，实在坚持不住，他就口述让同事来打字。同事们劝他休息一会儿，他摆摆手，说：“这个文件着急要，不能让个人的问题影响了百姓的疫苗接种进度。”

截至4月23日，本市累计报告接种新冠病毒疫苗2230.25万剂次，累计接种1352.28万人。在市民们安心接种新冠疫苗的背后，是吴疆这群“幕后人”的无私守护。“有了疫苗的保护，不久的将来，大家生活回归常态，井然有序，这是我们最希望看到的。”吴疆说。